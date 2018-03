Rauch: SPÖ lebt und plakatiert ihre Unehrlichkeit

Inhaltliche Schwächen und Unwahrheiten der SPÖ – 11 offene Fragen zur SPÖ-Wahlkampffinanzierung – Nächste Unwahrheit: 1,5 Millionen Euro Kosten

Wien, 16. September 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ lebt und plakatiert ihre eigene Unehrlichkeit", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch angesichts der heutigen Plakat-Präsentation der SPÖ. "Das Beste für Österreich wäre zweifelsohne ein Wechsel an der Spitze dieses Landes. Es ist Zeit für Ehrlichkeit und Zeit für einen neuen Aufbruch. Es ist Zeit für einen Kanzler Michael Spindelegger." Rauch weiter: "Die Panik der SPÖ ist offensichtlich", so der ÖVP-Generalsekretär zu den sonstigen heutigen Ergüssen des gescheiterten Verteidigungsministers. "Immerhin ist der Zwangskindergarten eine SPÖ-Erfindung." Die verpflichtende Ganztagesschule geht ebenso an den Wünschen der Familien in Österreich vorbei. Ebenso wie die Abschaffung der Wehrpflicht, für die es erst eine Volksbefragung gebraucht hat, bis die SPÖ ein Einsehen hatte. Und Monate später liebäugelt die SPÖ schon wieder mit einem Ende der Neutralität. "Noch völlig unkommentiert lässt die SPÖ die Finanzskandale der roten Landesorganisationen: Linzer SWAP-Deals, Salzburger Finanzskandal, Top-Team-Affäre Kärnten: Die SPÖ duckt sich und schweigt. Das passt ins Bild und ist genauso wie beim roten Plakatskandal, bei dem es bis heute kein Einsehen der SPÖ gibt." ****

"Denn beim SPÖ-Plakatskandal agiert die SPÖ in gewohnter Unehrlichkeit", so der ÖVP-Wahlmanager: Viele offene Fragen bleiben. "Wie sieht es mit dem Einhalten der Wahlkampfkostenobergrenze aus? Wer hat die Inserate der SPÖ finanziert? Wer hat die SPÖ-Dreiecksständer finanziert? Die Behauptung, all das sei mit 1,5 Millionen Euro abgedeckt, ist die nächste Unwahrheit. Kein Wunder, dass die SPÖ die Antworten auf die 11 Fragen schuldig bleibt. Das rote Schweigen deutet auf weitere Ungereimtheiten hin", unterstreicht Rauch. "Mit dem Abducken, Durchschummeln und der anhaltenden Uneinsichtigkeit der SPÖ muss Schluss sein. Ehrlichkeit ist das Gebot der Stunde." Es sei zwar "beruhigend", dass die SPÖ die Plakate nun selbst bezahlen will. "Aber das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und nicht die Lösung", so Rauch. "Der gescheiterte Verteidigungsminister muss endlich die Karten auf den Tisch legen, das ist das Mindeste." Rauch abschließend: "Am 29. September wird abgerechnet, dann ist der Wähler am Wort."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp,

www.facebook.com/hannes.rauch, www.twitter.com/hannes_rauch