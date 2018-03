Rekordwert für Austro-"Tatort": "Angezählt" mit höchstem Marktanteil seit 2011

ORF-Premiere mit bis zu 897.000 Sehern und Höchstwerten in Deutschland

Wien (OTS) - Zum siebenten Mal gingen sie gemeinsam auf Spurensuche -und bis zu 897.000 Seherinnen und Seher folgten ihnen an einen brandneuen "Tatort". Durchschnittlich waren 873.000 Zuseher mit dabei, als Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser gestern, am Sonntag, dem 15. September 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 die Ermittlungen zu ihrem Fall "Angezählt" aufgenommen haben. Mit einem Marktanteil von 31 Prozent erzielte der Derflinger-Krimi den besten Wert seit August 2011 (ORF-Premiere des Mitterer-"Tatort" "Lohn der Arbeit"). Bei den 12- bis 49-Jährigen konnte mit 24 Prozent sogar ein Rekordwert seit März 2011 (ORF-Premiere des Austro-"Tatorts" "Vergeltung") erreicht werden. Doch nicht nur in den heimischen Wohnzimmern war der "Tatort" ein voller Erfolg: Mit 9,43 Millionen Sehern ging das Austro-Ermittlerduo auch in Deutschland auf Spurensuche. Mit einem Marktanteil von 27,5 Prozent konnte der Tagessieg im Primetimevergleich beim Gesamtpublikum (ab drei Jahren) erzielt werden. Und mit 21,7 Prozent war der neue Fall auch beim jungen Publikum (14- bis 49-Jährige) äußerst erfolgreich.

"Tatort - Angezählt" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Superfilm. "Tatort" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Ab 3. Oktober ist Harald Krassnitzer in ORF 2 "Paul Kemp"

Während zwei weitere neue "Tatort"-Krimis bereits abgedreht und 2014 zu sehen sind, geht Publikumsliebling Harald Krassnitzer ab 3. Oktober, jeweils Donnerstag um 20.15 Uhr in ORF 2 (auch als Hörfilm), unter die Mediatoren. Ob im Privaten oder im Berufsleben - mit dem Herz am richtigen Fleck gelingt es dem titelgebenden "Paul Kemp", auch im noch so schwierigsten Fall eine außergerichtliche Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten einverstanden sind. Und so ist auch "Alles kein Problem" - außer in den eigenen vier Wänden, denn dort machen Intrigen, Familienstreitigkeiten und finanzielle Probleme auch vor dem studierten Psychologen und Soziologen nicht halt.

Neben Harald Krassnitzer sind in der vorerst 13-teiligen, in Wien und Niederösterreich gedrehten ORF-Serie in weiteren Hauptrollen u. a. Katja Weitzenböck als seine Ehefrau, Michou Friesz als treue Mitarbeiterin, Erika Mottl als Mutter und Michael Dangl als Nachbar zu sehen. Weiters vor der Kamera standen Nikolaus Paryla, Judith Rosmair, Alexander Lutz und Johannes Zeiler. In Episodenrollen sind u. a. Armin Assinger, Wolf Bachofner, Gabriel Barylli, Alfred Dorfer, Serge Falck, Jazz Gitti, Philipp Hochmair, Andreas Kiendl, Erni Mangold, Juergen Maurer, Wolfgang "Fifi" Pissecker, Manuel Rubey, Christopher Schärf, Florian Scheuba, Michael Schönborn, Simon Schwarz, Johannes Silberschneider, Franziska Weisz, Susanne Wuest und Martin Zauner zu sehen. Regie führten Harald Sicheritz, Sabine Derflinger und Wolfgang Murnberger. Die Drehbücher verfassten Uli Brée und Klaus Pieber.

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist eine Produktion im Auftrag des ORF in Zusammenarbeit mit der ARD, hergestellt von DOR Film. "Paul Kemp - Alles kein Problem" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

