Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad lassen sich in Wien gut kombinieren

Immer mehr Wienerinnen und Wiener kombinieren Rad und Öffis - Stadt Wien startet Schwerpunktwoche im RadJahr 2013

Wien (OTS) - Mit Beginn der Europäischen Mobilitätswoche setzt die Mobilitätsagentur der Stadt Wien voll auf die Kombination von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr. Die Aktion "Die beste Verbindung - Jetzt Rad und Öffis kombinieren" zeigt den Wienerinnen und Wienern, wie leicht es ist, in der Stadt mit diesen beiden nachhaltigen Verkehrsmitteln ans Ziel zu kommen.

"Pro Jahr steigt die Auslastung der Radabstellanlagen an U-Bahnhöfen um rund 30 Prozent. Das bedeutet, immer mehr Wienerinnen und Wiener kombinieren das Fahrrad und die Öffentlichen Verkehrsmittel schon", so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Die Stadt Wien hat deshalb einen Schwerpunkt gesetzt: In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurden an U-Bahn Stationen zusätzlich 592 Abstellplätze errichtet, weitere 182 stehen vor der Umsetzung und 162 sind in Planung. "Mit dieser Aktion wollen wir in der Mobilitätswoche dafür werben, die umweltfreundlichen Verkehrsmittel in Wien zu kombinieren", so Vassilakou weiter. Besonders erfreulich: Die Auslastungs-Schwankungen zwischen Sommer und Winter sind gering. Das bedeutet, viele Menschen, die Rad und Öffis kombinieren, tun das auch im Winter.

"Wien ist im Vergleich zu bekannten Fahrradstädten wie Kopenhagen oder Amsterdam zwei- bis dreimal so groß. Dadurch werden manche Strecken für Wienerinnen und Wiener zu lang, um sie ausschließlich mit dem Fahrrad zu bewältigen. Wir wollen in der Mobilitätswoche zeigen, wie leicht die Kombination aus Fahrrad und Öffis funktioniert", erklärt Martin Blum, der Radverkehrs-Beauftragte der Stadt Wien. Mit der nun startenden Kampagne werden diejenigen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer angesprochen, die bislang noch nicht an die Vorteile des Kombinierens gedacht haben. "Mit einem Gewinnspiel und Aktionen vor den großen U-Bahnstationen werben wir dafür", so Blum weiter.

Außerhalb der Stoßzeiten ist die Mitnahme des Fahrrades in den Wiener U-Bahnen gratis möglich. In den Schnellbahnen in der Kernzone 100 ist für Jahreskartenbesitzerinnen und Jahreskartenbesitzer die Mitnahme ebenfalls gratis. Auch das Citybike Wien bietet sich für eine Kombination aus Rad und Öffis an. Es stehen an über 100 Terminals in Wien mehr als 1.300 Leihräder zur Verfügung. Nach einer einmaligen Anmeldung ist die erste Stunde gratis.

Rad + Öffis- -Die beste Verbindung

Die Mobilitätsagentur Wien ist in der Mobilitätswoche an wichtigen Knotenpunkten in Wien unterwegs, um auf die verschiedenen Möglichkeiten der Kombination aus Rad und Öffis hinzuweisen. Es gibt spannende Ausflugstipps, Infos zur Radmitnahme und zu den Citybikes sowie ein Gewinnspiel, bei dem unter anderem drei Brompton-Falträder, die leicht und praktisch auch in den Öffis mitgenommen werden können, verlost werden. Infos zur Aktion und worauf beim Kombinieren von Rad und Öffis zu achten ist, gibt es auf der Internetseite www.fahrradwien.at

Pressefotos zur Aktion finden Sie unter www.fahrradwien.at/presse

