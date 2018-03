Korosec zur Teuerung: Nein zu SPÖ-Pflegeplänen! Pflegegeld regelmäßig an gestiegene Kosten anpassen!

Teuerung für Pensionisten vor allem durch Anstieg der Gesundheits- und Pflegekosten stärker gestiegen!

Wien (OTS) - Zu den heute veröffentlichten Zahlen zur aktuellen Teuerung, hält LAbg. Ingrid Korosec, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und Landesvorsitzende des Wiener Seniorenbundes, fest:

"Die Teuerung für Pensionisten ist vor allem aufgrund deutlich gestiegener Gesundheits- und Pflegekosten stärker gestiegen, als die allgemeine Teuerung. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, den SPÖ-Pflegeplänen eine klare Absage zu erteilen! Der SPÖ-Sozialminister will nämlich Pflegegelder auch in Zukunft nicht an die Teuerung anpassen, will stattdessen nur noch Sachleistungen ausbauen. Das heißt Staatszuteilung statt Wahlfreiheit der Pflegebedürftigen und ihrer Familien. Und dagegen treten wir mit aller Kraft auf! Schon am 1.1.2014 muss das Pflegegeld erstmals an die gestiegenen Kosten angepasst werden. Dabei ist der Budgetpfad einzuhalten, das Geld muss durch Umschichtungen im Budget des Sozialministers aufgebracht werden - was angesichts der dort vorhandenen Rücklagen leicht möglich ist!"

"Der Seniorenbund zeigt damit: Wir kümmern uns um die wirklich wichtigen Themen, bieten entscheidende Lösungen und zeigen auf, wo es wirkliche Programmunterschiede zwischen SPÖ und ÖVP gibt. Wir wollen Wahlfreiheit und daher Geldleistungen aufrecht erhalten, die SPÖ will das nicht. Diesen Unterschied verstehen die Senioren - was sie am 29. September auch in ihrem Wahlverhalten zeigen werden", ist Korosec überzeugt.

