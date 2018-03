PVÖ-Glatz: Trotz sinkender Inflation bleibt Österreich Hochpreisland - Abstand zu Deutschland wieder vergrößert

PVÖ fordert härtere Strafen und Schadenersatz für Preissünder, mehr Transparenz und sozial gestaffelte Energiepreise

Wien (OTS/SK) - "Auch wenn die Inflation im August von 2,0 Prozent auf 1,8 Prozent insgesamt leicht zurückgegangen ist, so sind die Preise für SeniorInnen mit 2,1 Prozent erneut höher als der VPI gestiegen. Auch hat sich der Abstand zu Deutschland wieder vergrößert. Es wäre also fatal Entwarnung zu geben. Denn Österreich bleibt trotz sinkender Inflation ein Hochpreisland!", betont Harald Glatz, Konsumentenschutzsprecher des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Der PVÖ fordert daher: Rigorose Bekämpfung des Österreich-Aufschlags, härtere Strafen für Preissünder und Schadensersatz für Konsumenten, mehr Transparenz und Kontrolle und sozial gestaffelte Gas- und Strompreise. ****

Für den PVÖ-Konsumentenschutzsprecher steht fest: "Es ist weder rational erklärbar noch nachvollziehbar warum gleiche Produkte in Österreich teilweise doppelt so teuer sind wie in Deutschland. Schuld daran ist einzig und alleine der 'Österreich-Aufschlag' und dieser betrifft besonders Personen mit geringen Einkommen wie SeniorInnen mit kleiner Pension. Es braucht daher dringend strenge Maßnahmen und Gesetze gegen den Österreich-Aufschlag. Der PVÖ fordert, dass Preissünder so hart abgestraft werden, dass sie sich gar nicht erst überlegen, zu Wiederholungstätern zu werden."

"Was wir außerdem dringend brauchen sind mehr Transparenz und mehr Konsumentenrechte. Durch illegale Preisabsprachen wurden den KonsumentInnen in Österreich praktisch Millionen von Euro vorenthalten. Wir fordern eine gesetzliche Regelung, die Konsumenten die Möglichkeit gibt, nach illegalen Preisabsprachen Schadensersatzansprüche zu stellen. Das wäre nicht nur ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit, sondern hätte auch eine abschreckende Wirkung auf Preissünder", fordert der PVÖ-Konsumentenschutzsprecher. (Schluss) up/mp

