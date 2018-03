Erinnerung: Akkreditierung für die Berichterstattung am Wahltag

Hohes Haus diesmal Pressezentrum; Innenministerin wird vorläufiges Endergebnis im Parlament bekannt geben

Wien (PK) - Am Tag der Nationalratswahl, dem 29. September 2013, steht nationalen und internationalen MedienmitarbeiterInnen ein Pressezentrum im Parlament zur Verfügung. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner wird von dort aus auch das vorläufige Wahlergebnis bekannt geben.

Um die technische und organisatorische Abwicklung reibungslos gestalten zu können, werden alle MedienmitarbeiterInnen eingeladen, sich zu akkreditieren. Ohne diese speziellen Ausweise ist es nicht möglich, das Parlamentsgebäude zu betreten.

Akkreditierung online über Bundespressedienst

Die Akkreditierung wird vom Bundespressedienst abgewickelt und ist ab sofort online durchführbar: www.bundeskanzleramt.at/akkreditierung bzw. www.bundeskanzleramt.at/accreditation. Die Ausgabe der Akkreditierungs-Ausweise (Badges) erfolgt von Mittwoch, 25. September bis Freitag, 27. September jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr im Akkreditierungs-Büro des Bundespressedienstes (Wien 1, Hofburg, Innerer Burghof). Bei der Abholung ist ein gültiger Presseausweis oder ein Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtlicher Lichtbildausweis vorzuweisen. Nur in Ausnahmefällen ist eine Registrierung noch am Samstag, 28. September, von 10.00 bis 16.00 Uhr und am Wahlsonntag ab 10.00 Uhr im Bereich des Besucherzentrums des Parlaments (Haupteingang) möglich. Der Akkreditierungsausweis ist nicht übertragbar und im Parlamentsgebäude stets gut sichtbar zu tragen.

Pressezentrum ab Samstag, 28. September 2013, im Parlament

Im Parlament wird ein Pressezentrum eingerichtet, in dem Arbeitsplätze mit Stromanschluss, Drucker und W-LAN zur Verfügung stehen. Das Pressezentrum ist am Samstag, 28. September 2013, von 10.00 bis 17.00 Uhr, und am Sonntag, 29. September 2013, von 10.00 bis 22.00 Uhr, geöffnet.

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der Website des Parlaments: www.parlament.gv.at.

Für weitere Fragen zur Akkreditierung erreichen Sie im Bundespressedienst Frau Irene Kaufmann (+43 1 53115 202561). Die Wahlberichterstattung im Parlament wird von Frau Elfriede Eschlböck vom Medienservice der Parlamentsdirektion koordiniert (+43 1 40110 2421 oder nationalratswahl2013 @ parlament.gv.at); außerdem sind für Sie im Pressedienst der Parlamentsdirektion Herr Markus Stöger (+43 1 40110 2931) und die Assistenz (+43 1 40110 2272) für Fragen zur Wahlberichterstattung erreichbar. (Schluss) red

