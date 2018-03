Brauner, Draxl, Meißl: Qualifizierungsmeile - neue Infomesse rund um das Nachholen des Lehrabschlusses

Aktuelle Unterstützungsangebote für WienerInnen, die den Lehrabschluss nachholen wollen

Wien (OTS) - Qualifizierung ist der Schlüssel zu besseren Jobchancen. Alle WienerInnen, die einen Lehrabschluss nachholen wollen sind am 17. und 18. September bei der Qualifizierungsmeile von waff und AMS-Wien richtig. Bei dieser Messe informieren und beraten die ExpertInnen des AMS-Wien, des waff sowie zahlreicher Bildungsorganisationen über die Möglichkeiten, zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu kommen. Die Qualifizierungsmeile ist eine Aktion im Rahmen des Qualifikationsplans Wien 2020.

Brauner: "Menschen mit abgeschlossener Lehre tragen nur ein Drittel des Risikos, arbeitslos zu werden".

Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brauner unterstreicht: "Wien bekennt sich zu gleichen Chancen beim Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt. Im Rahmen des von mir initiierten Qualifikationsplans Wien 2020 entwickeln wir daher Schritt für Schritt gemeinsam ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um den Anteil von WienerInnen mit höchstens Pflichtschulabschluss bis 2020 deutlich zu verringern. Denn sie werden es in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt noch schwerer haben, weil es immer weniger Jobs für sie gibt. Dabei setzen wir nicht nur bei den Jugendlichen an und bauen die Wiener Ausbildungsgarantie aus, sondern auch in der Erwachsenenbildung:

Unser Ziel ist es, dass bis 2015 1.000 WienerInnen mehr den Lehrabschluss nachholen, als das jetzt der Fall ist", so die Wirtschaftsstadträtin.

Brauner weiter: "Menschen mit abgeschlossener Lehre tragen nur ein Drittel des Risikos, arbeitslos zu werden. Deswegen ist es uns wichtig, die WienerInnen nicht nur über die umfassenden Beratungs-und Förderangebote rund um das Nachholen des Lehrabschlusses zu informieren, sondern sie auch zu motivieren, konkrete Schritte zu setzen. Veranstaltungen, wie die Qualifizierungsmeile, leisten dazu einen wesentlichen Beitrag".

Draxl: "Wir wollen so vielen wie möglich Mut machen, dass der nächst höhere Abschluss greifbar ist".

"Mehr als die Hälfte unserer KundInnen hat keinen höheren Bildungsabschluss als den der Pflichtschule", sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. "Sie tragen ein erhebliches Risiko, keinen Job zu finden, von dem sie leben und in dem sie sich weiterentwickeln können".

Während in Wien die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräften sinkt, ist an gut ausgebildeten ArbeitnehmerInnen aber Bedarf vorhanden. "Für uns ist es daher nur logisch, dass wir so viele Menschen wie möglich motivieren, einen Lehrabschluss oder eine Höherqualifizierung nachzuholen", ist Draxl überzeugt. "Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen wollen wir ihnen auf der Qualifizierungsmeile zeigen, welche weiteren Wege auf sie warten, und ihnen auch das Selbstvertrauen geben, zu sehen, dass der nächst höhere Abschluss greifbar ist".

Denn Höherqualifizierung macht sich auf jeden Fall bezahlt: Nicht nur durch ein geringeres Risiko der Arbeitslosigkeit, sondern in vielen Fällen auch durch eine bessere kollektivvertragliche Einstufung. Die Qualifizierungsmeile will daher alle ansprechen, denen ein höherer Bildungsabschluss noch fehlt: Jene, die schon lange im Berufsleben stehen, ebenso wie Jugendliche, die am Ende ihrer Schulpflicht nicht sicher sind, wie es weitergehen soll.

Nachholen des Lehrabschlusses im Mittelpunkt der Unterstützungsangebote des waff für Beschäftigte.

Mit dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds hat Wien ganz bewusst ein Instrument für präventive Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung. Das heißt: Der waff setzt mit Unterstützung bereits ein, bevor jemand arbeitslos wird. Er hilft beschäftigten Wiener ArbeitnehmerInnen gezielt beim Weiterkommen im Beruf. Insgesamt profitieren alleine heuer rund 15.000 WienerInnen von den Unterstützungsangeboten des waff für Beschäftigte. Im Mittelpunkt der Maßnahmen und Programme steht das Nachholen von formalen Bildungsabschlüssen.

Dazu waff-Geschäftsführer Fritz Meißl: "Das Nachholen eines Bildungsabschlusses ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Häufig fehlt es schlicht an Information, viele haben unangenehme Erinnerungen an ihre Schulzeit, sind sich nicht sicher, ob sie etwas davon haben. Und für Berufstätige passen oft die Kurszeiten mit ihren Arbeitszeiten nicht zusammen. Der waff hilft da ganz konkret: Mit kostenloser Beratung, bei der Suche nach passenden Schulungsangeboten, mit bis zu 3.000 Euro Förderung der Kurskosten".

Meißl weiter: "Dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigt die Tatsache, dass die Zahl der WienerInnen mit höchstens Pflichtschulabschluss, die zum waff kommen, um den Lehrabschluss nachzuholen und dafür eine Förderung beantragen, ansteigt".

Waren es im ersten Halbjahr 2012 noch 292 WienerInnen, die sich auf das Nachholen des außerordentlichen Lehrabschlusses konzentrierten, so waren es im gleichen Zeitraum 2013 bereits 353. "Mit Veranstaltungen, wie der Qualifizierungsmeile, erwarten wir uns dafür weitere, kräftige Impulse", zeigt sich der waff-Chef überzeugt.

Der waff kooperiert auch eng mit dem Projekt PERSPEKTIVE des Beratungszentrums für MigrantInnen. Es bietet Beratung und Unterstützung in allen Fragen rund um die Anerkennung von Ausbildungen, die ZuwanderInnen nach Österreich mitbringen. Ein wesentlicher Aspekt dabei: Wenn es notwendig ist, Teile einer Ausbildung in Österreich nachzuholen, werden in Zusammenarbeit mit dem waff die geeigneten Kursmaßnahmen gesucht und die notwendigen Qualifizierungen werden finanziell unterstützt.

AMS-Wien-Chefin Petra Draxl und waff-Geschäftsführer Fritz Meißl abschließend: "Wir ziehen an einem Strang, wenn es darum geht, die WienerInnen gut dafür zu rüsten, mit den steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes zurecht zu kommen".

Über 30 Infostände, jede Menge ExpertInnen-Tipps und die Möglichkeit, sich vor Ort für einen Ausbildungsplatz zu bewerben.

Eröffnet wird die Qualifizierungsmeile am 17. September um 10 Uhr von AMS-Wien Landesgeschäftsführerin Petra Draxl und waff-Geschäftsführer Fritz Meißl.

Im Anschluss wird Starkoch Berni Rieder, der selbst einen Lehrabschluss hat, vor Ort seine Kochkünste präsentieren. An den beiden Messetagen bieten 23 Bildungsträger und Organisationen an über 30 Infoständen gratis-Beratungen, Infos zu finanziellen Förderungen und die Möglichkeit sich gleich vor Ort für einen Ausbildungsplatz zu bewerben.

Auf dem Programm stehen weiters stündliche Vorträge der AusstellerInnen. ExpertInnen geben dabei wichtige Tipps rund ums Thema "Lehrabschluss". Kursinstitute stellen sich vor und informieren über ihre Ausbildungsangebote, Dauer der Ausbildungen und künftige Berufschancen.

Darüber hinaus erzählen WienerInnen, die bereits den Lehrabschluss nachgeholt haben, ihre Erfolgsgeschichte. Führungen durch das Berufsausbildungszentrum sowie ein Gewinnspiel runden die Bildungsmesse ab.

Die Qualifizierungsmeile im Berufsausbildungszentrum des BFI, 1200 Wien, Engerthstr. 117, findet am 17. und 18. September jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Nähere Informationen unter: www.ams.at; www.waff.at .

Wichtige Unterstützungsangebote des waff:

waff-Beratungszentrum für Beruf und Weiterbildung:

Das waff-Beratungszentrum unterstützt Beschäftigte bei allen Fragen rund um Beruf und Weiterbildung. Es bietet kostenlose Beratung durch erfahrene ExpertInnen und passgenaue Förderungen. Infos: Tel.:

21748/555.

Weiterbildungs-Tausender:

Bis zu 3.000 Euro für das Nachholen des Lehrabschlusses, bei Kombination von Kurs und außerordentlichem Lehrabschluss oder Nostrifikations-Kurs bzw. bei Bildungsmaßnahmen im Rahmen eines Nostrifikationsverfahren.

Bis zu 1.000 Euro für das Nachholen von Matura, Berufsreifeprüfung oder den Lehrab-schluss oder für alle, deren Nettoeinkommen unter 1.300 Euro liegt und die sich beruflich weiterbilden. Bildungsbonus:

Bis zu 200 Euro für AbsolventInnen einer Lehre.

Fachkräftestipendium:

Bis zu 3.000 Euro Förderung für die Berufsausbildung zur Fachkraft. Das AMS kommt während der Ausbildung für die Deckung der Lebenskosten auf (monatlich ca. 750 Euro).

Jobs mit Ausbildung für Pflege- und Sozialbereich, Personennahverkehr, Lebensmittelhandel:

Gemeinsam mit dem AMS Wien unterstützt der waff arbeitsuchende WienerInnen dabei, einen qualifizierten Job zu finden. Der waff und die späteren Arbeitgeber tragen die Ausbildungskosten. Bewerbungen und aktuelle Jobangebote: www.personalfinder.at bzw. www.facebook.com/waff.personalfinder. Informationen unter 217 48-777.

Fachkräfte-Initiativen von waff und AMS Wien für Wiener Unternehmen:

Unterstützung für Unternehmen, die ihre Hilfskräfte in innerbetriebliche Weiterbildung einbeziehen. Gefördert wird:

berufsbezogene Weiterbildung, das Nachholen eines Lehrabschlusses und Sprachkurse für Hilfskräfte. Darüber hinaus: Deutschkurse für MitarbeiterInnen ab Lehrabschlussniveau und für UnternehmerInnen mit maximal 10 Beschäftigten. Weitere Informationen: www.waff.at; (01) 217 48 - 212

Infotelefon für Beruf und Weiterbildung 0800 86 86 86:

Das Wiener Infotelefon für Beruf und Weiterbildung unterstützt bei allen Fragen rund um den Beruf - egal, ob man/frau eine Weiterbildung plant, sich Sorgen um den Job macht, den Job wechseln oder wieder einsteigen will. Kostenlos: Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

Heike Hromatka-Reithofer

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Renate Brauner

Tel.: 01/4000-81219

E-Mail: heike.hromatka-reithofer @ wien.gv.at



Gabriele Philipp

Mediensprecherin des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff)

Tel.: 01/217 48-318

E-Mail: gabriele.philipp @ waff.at



Sebastian Paulick

Pressesprecher AMS Wien

Tel. 01/87871 50114

E-mail: sebastian.paulick @ ams.at