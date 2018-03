Ordensgemeinschaften: Grundeinkommen für alle "ernsthaft prüfen"

Frauen- und Männerorden befürworten Europäische Bürgerinitiative

Wien, 16.09.13 (KAP) Die Vision eines von Alter, Geschlecht oder Erwerbstätigkeit unabhängigen Grundeinkommens, das allen das Recht auf ein würdevolles Leben garantiert, soll von den politisch Verantwortlichen in Europa "ernsthaft geprüft" werden. Das haben die Vereinigung der Frauenorden Österreichs und die Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs anlässlich der am Montag beginnenden "Woche des Grundeinkommens" in einer Aussendung (Montag) gefordert.

Zugleich stellen sich die Ordensgemeinschaften hinter die derzeit laufende Europäische Bürgerinitiative (EBI), die sich zum Ziel gesetzt hat, das bedingungslose Grundeinkommen auf europäischer Ebene breit zu diskutieren und dessen politische Umsetzbarkeit aufzuzeigen.

Die Ordensgemeinschaften hätten "intern so etwas wie ein Grundeinkommen bereits verwirklicht", heißt es in der Aussendung. Ordensmitglieder würden persönliche Armut versprechen und ein bescheidenes Leben führen, und es könne "nicht passieren, dass eine Ordensfrau oder ein Ordensmann zum Beispiel aufgrund fehlender Erwerbstätigkeit nicht das Mindestmaß bekommt, das sie oder er zum Leben braucht".

Um ein bescheidenes, aber menschenwürdiges Grundeinkommen gehe es auch bei der EBI, die kirchlicherseits u.a. die Katholische Sozialakademie Österreichs und die Katholische Arbeitnehmerbewegung unterstützen. Auch die Ordensgemeinschaften rufen zur Unterzeichnung auf - entweder online unter www.pro-grundeinkommen.at oder direkt bei verschiedenen Eintragungsorten während der bis 22. September laufenden "Internationale Woche des Grundeinkommens" (Info:

www.grundeinkommen.at/index.php/themen/240-ebi-unterschreiben).

Mehr auf www.kathpress.at (forts. mgl.) rme/jmo/

nnnn