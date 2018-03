AK zu Regionalbahntag: Mehr Bahn für mehr PendlerInnen

Zahl der PendlerInnen und Mobilitätsbedürfnisse steigen. Bezahlbares gutes Angebot muss gute Alternativen zum Auto liefern

Wien (OTS) - "Arbeitswege mit der Bahn sind die Verbindungen mit Zukunft!" sagt die Leiterin der AK Verkehrsabteilung, Sylvia Leodolter anlässlich des heutigen Regionalbahntags. Schon jetzt sind die Kosten für Mobilität, etwa für den täglichen Weg zur Arbeit, die zweitgrößte Belastungsquelle der österreichischen Haushalte. "Ein gut ausgebauter und bezahlbarer öffentlicher Nahverkehr ist deshalb dreifach wichtig: So werden einerseits die Umwelt und die Gesundheit der Anrainer großer Straßen geschont. Andererseits entlastet das auch die Geldbörsen der Pendler und Pendlerinnen", so Leodolter. Sowohl bei Umfragen in der Ostregion als auch in Oberösterreich bezifferten Pkw-PendlerInnen ihre Arbeitsweg-Kosten im Durchschnitt als doppelt so hoch, wie jene PendlerInnen die Busse und Bahnen am Arbeitsweg nutzen können. "Wir brauchen also ein flächendeckendes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, besonders in ländlichen Regionen besteht dazu massiver Nachholbedarf", fordert Leodolter.

"Besserer öffentlicher Verkehr bringt vor allem für ArbeitnehmerInnen mit niedrigen Ein-kommen mehr Chancen am Arbeitsmarkt, besonders Frauen profitieren von einem bes-seren Angebot. Der öffentliche Verkehr darf deshalb nicht zur Spielwiese für Privatisie-rungsexperimente werden", so Leodolter weiter. Was das bedeuten kann, haben Pendle-rInnen auf der Westbahn erst jüngst zu spüren bekommen, als die Westbahn Gmbh Zu-schläge für NetzkartenbesitzerInnen ankündigte.

Die Arbeiterkammer befragt regelmäßig BahnpendlerInnen nach Ihren Bedürfnissen. PendlerInnen brauchen vor allem verlässliche und pünktliche Verbindungen. Sie legen Wert auf Ansprechpartner im Zug oder am Bahnhof. "Personal vor Ort bedeutet nicht nur bessere Kundennähe sondern ist aus Fragen der Sicherheit unerlässlich", so Leodolter. Deshalb ist es gut, dass gerade die Fahrgastrechte für NahverkehrskundInnen der Bahn noch einmal deutlich verbessert wurden. Sie bekommen Geld zurück, wenn ihre Züge häufiger verspätet sind.

Auch in den nächsten Jahrzehnten wird die Zahl der PendlerInnen steigen. Wenn mehr und mehr Auto-PendlerInnen den Pkw stehen lassen, könnte das bis 2030 eine Verdoppelung der BahnpendlerInnen bedeuten. "Österreich liegt bei den Pro Kopf Investitionen in die Schieneninfrastruktur an der Spitze der EU - wichtig ist, dass die Regionalbahnen beim Ausbau nicht zu kurz kommen. Investiert werden muss auch in neue Züge und in das Fahrplanangebot", so Leodolter.

