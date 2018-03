Darabos präsentiert dritte SPÖ-Plakatwelle: Mit Bundeskanzler Faymann das Beste für Österreich erreichen

Für Ausbau der Ganztagsbetreuung - Kritik an rückwärtsgewandter ÖVP-Bildungspolitik - Spindelegger ist "Vizekanzler gegen Österreich"

Wien (OTS/SK) - Dreizehn Tage vor der Nationalratswahl präsentierte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos heute die dritte und letzte Plakatwelle der SPÖ, die unter dem Motto "Gemeinsam für Österreich" steht: "Bundeskanzler Werner Faymann hat der Politik der letzten Jahre seinen Stempel aufgedrückt. Faymann steht für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit, für gute Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik." Die hervorragenden Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten bestätigen die erfolgreiche Arbeit der Regierung unter Faymann, so Darabos:

"Entgegen der ÖVP-Behauptungen ist Österreich ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Diesen Weg wollen wir mit den Österreicherinnen und Österreichern gemeinsam weitergehen. Eine Stimme für Faymann heißt: Vorrang für Jobs, sichere Pensionen und beste Bildung und Ausbildung". ****

Ein besonderer Fokus der SPÖ liege im massiven Ausbau von Kinderbetreuungs-und Ganztagsschulplätzen. "Wir wollen, dass die Menschen echte Wahlfreiheit haben und die Möglichkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren. Deswegen sind wir für eine Verdoppelung der Mittel für den Ausbau der Ganztagsschulen von 160 auf 320 Mio. Euro", betonte Darabos. VP-Chef Spindelegger solle anstatt in Sachen Bildungspolitik auf der Bremse zu stehen, lieber Anleihen aus dem Wahlprogramm der bayrischen CSU nehmen: "Die CSU tritt darin für ein Ganztagsangebot für alle Schüler bis 14 Jahren ein. Die CSU gilt als konservativ. Was ist dann die ÖVP?", fragte Darabos. Die rückwärtsgewandte Bildungspolitik der ÖVP lasse nur einen Schluss zu:

"Spindelegger ist ein Vizekanzler gegen Österreich."

Während die ÖVP im Wahlkampf damit beschäftigt sei, den Wirtschaftsstandort und die Fortschritte in der Bildungspolitik schlecht zu reden, stehe die SPÖ für Inhalte: "Wir werden weiter die Interessen der Arbeitnehmer, der Pensionisten und der Jugend vertreten", unterstrich Darabos. So werde allein das beschlossene Wohnbaupaket 60.000 neue Arbeitsplätze schaffen und für leistbaren Wohnraum sorgen. Die Wirtschaftskrise sei immer noch nicht ganz ausgestanden, stellte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer klar. "Bundeskanzler Faymann hat Österreich mit sicherer Hand durch stürmische Zeiten geführt. Wir brauchen auch weiterhin diese Stabilität und Kontinuität für Österreich", unterstrich Darabos und warnte vor schwarz-blauen Experimenten unter Beteiligung von Stronach. Hier dürfe man sich nicht auf Ankündigungen zu möglichen Koalitionen verlassen. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Sozialdemokratie so stark ist, dass eine Regierungsbildung ohne sie nicht möglich ist", machte Darabos deutlich. (Schluss) sc/ah

