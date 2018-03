ORF III mit Doris Knecht, David Schalko und Johannes Gelich in "erLesen" sowie "Artist in Residence" Thomas Taube

Am 17. September im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 17. September 2013, überträgt ORF III live und in voller Länge (von 13.15 bis voraussichtlich 16.30 Uhr) die Nationalratssondersitzung aus dem Parlament. "Für Sauberkeit, Aufklärung und einen moralischen Neustart", so lautet der Titel der beantragten Nationalratssondersitzung der Grünen. Es geht um das Thema Korruption, im Mittelpunkt stehen illegale Parteispenden. Vizeparteichef Werner Kogler übt scharfe Kritik an Justizministerin Beatrix Karl. Er wirft der Ressortchefin vor, dass sie es toleriere, "dass die ÖVP schwarze Parteikassen habe" und "Geld nicht nur von staatsnahen Firmen, sondern auch von Glücksspielkonzernen sowie von Banken komme". In einer dringlichen Anfrage wollen die Grünen von Karl wissen, wie weit die Justiz bei der Aufarbeitung der diversen Fragen ist. ORF III überträgt parallel zu ORF 2. In ORF 2 kommentiert Fritz Jungmayr, in ORF III Andreas Heyer, Christine Mayer und ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs.

Um 20.15 Uhr lädt Heinz Sichrovsky wieder interessante Gäste in seine "erLesen"-Bücherwelt: Autorin Doris Knecht, deren Roman "Gruber geht" verfilmt wird, spricht über ihr aktuelles Werk "Besser". Erfolgsregisseur David Schalko ("Braunschlag") erzählt über seinen neuen Roman "Knoi", ein bitterböses psychologisches Kammerspiel über die Irrwege der Liebe. Und Autor Johannes Gelich stellt seinen Roman "Wir sind die Lebenden" über einen Tagträumer und dessen skurrilen Lebenswandel vor.

Kabarettistin Susanne Pöchacker präsentiert um 21.05 Uhr im Rahmen der "Hyundai Kabarett-Tage" ihr Programm "Sie werden dran glauben müssen!" - und verspricht: Die einzigen, die dran glauben müssen, sind Ihre Lachmuskeln.

Der "euro.film" steht diese Woche im Zeichen der Themenwoche jüdische Kultur: In Daniel Burmans "Eine Tradition der Familie" um 22.00 Uhr geht es um Vaterschaft und jüdische Identität in der modernen argentinischen Gesellschaft. Während der junge Anwalt Ariel Perelman an der Uni über Gerechtigkeit doziert, nutzt sein Vater Bernardo, ebenfalls Anwalt, jede Gesetzeslücke für seine halbseidenen Mandanten. Kann so ein Vater Vorbild sein? Und was bedeutet Verantwortung für ein Kind? Komplexer werden die Fragen noch, als Ariel bald darauf selbst Vater wird. Erst als er eine eigene Familie gründet, gelingt es Ariel, aus dem Schatten seines Vaters herauszutreten. Mit Daniel Hendler, Arturo Goetz und Julieta Díaz.

Anschließend ist es wieder Zeit für die junge künstlerische Programmleiste "Artists in Residence", in deren Rahmen ORF III einmal im Monat Fernsehkunst zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zur Ausstrahlung bringt. Um 23.35 Uhr zeigt der deutsche Künstler Thomas Taube sein mediales Kunstwerk "Sorry That I Ask You (Every 100 Years)", das die Institution Fernsehen auf dokumentarisch-fiktionale Art und Weise untersucht und eine Metapher der Suche, des Zweifels und der Leere ist. Sieben Kernbereiche des Mediums Fernsehen, von der Redaktion bis zur Postproduktion, reflektieren sich selbst. Sieben Personen machen sich auf den Weg durch die verlassene Hülle des Fernsehens. Die Geschichte spielt in einer unklaren, nicht weiter definierten Zukunft. Ob es in dieser Zukunft das Medium Fernsehen noch gibt, bleibt dabei völlig offen.

