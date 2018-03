Salzburger sind Einsatzkräfte-Team des Jahres!

Land Rover veranstaltete 2013 zum fünften Mal den Einsatzkräfte Teamwettbewerb

Aus über 300 Bewerbungen qualifizierten sich 30 Teams fürs Finale vergangenen Sonntag

In einem spannenden Rennen zeigte die Freiwillige Feuerwehr aus Abersee bestes Fahrkönnen: Clemens Eisl und Georg Zopf sind bestes Einsatzteam Österreichs!

On- und Offroad-Aufgaben der ÖAMTC-Fahrtechnik, technisches Verständnis und flinke Auffassungsgabe waren die entscheidenden Aufgaben beim abschließenden Finale des großen Land Rover Einsatzkräfte Teamwettbewerbs 2013, das am vergangenen Wochenende stattfand. Wobei jenes Team sich durchsetzen sollte, das als bester "Kombinierer" hervorgeht.

Genau so, wie die Mitglieder der vielen freiwilligen Einsatzkräfte flexibel sein müssen, um Mitmenschen zu helfen: Feuerwehr, Rotes Kreuz, Berg- und Wasserrettung und viele andere Organisationen, die täglich alles geben. Und wenn jede Sekunde zählt, kann im Ernstfall auch fahrerisches Können über Leben und Tod entscheiden.

Genau dieses Können zeigten die beiden Salzburger Clemens Eisl und Georg Zopf von der Freiwilligen Feuerwehr Abersee, die sich souverän an die Spitze setzten:

Die Helden des Alltags 2013 - die großen Sieger

Große Verstärkung für die Sieger

Die Gewinner des Wettbewerbs können sich auf eine ganz besondere Verstärkung für ihre Heimorganisation freuen, die mit ihnen durch dick und dünn geht: Die Sieger erhalten einen Land Rover Discovery 4 (im Wert von Euro 60.000,-), zur Verfügung gestellt für ein Jahr. Die Zweitplatzierten gewannen einen Land Rover Freelander 2 (im Wert von Euro 40.000,-) für ein halbes Jahr, die Drittplatzierten einen Land Rover Defender für drei Monate (im Wert von Euro 30.000,-). Auch die Plätze vier bis zehn werden für ihren Einsatz belohnt und erhalten ein ÖAMTC Blaulicht-Training mit Fahrzeugen der Land Rover Experience.

Ausgestattet werden die Fahrzeuge nicht nur mit bester Land Rover-Allradtechnologie, sondern auch mit Signal-Anlagen von Eurosignal Tritec und Winterreifen von Pirelli, den unterstützenden Partnern des Einsatzkräfte Teamwettbewerbs.

Weiterführende Informationen über den genauen Ablauf des "Einsatzkräfte Teamwettbewerbs" finden Sie im beiliegenden Presse-Informationstext "Der Bewerb" und auf www.ektw.at (oder www.landrover.at).

Die Helden des Alltags 2013 - die 10 besten Teams

1. Platz Clemens Eisl - Georg Zopf / Freiwillige Feuerwehr Abersee/Salzburg

2. Platz Julius Schlener - Andreas Osztovits / Öst. Rotes Kreuz Güssing/Burgenland

3. Platz Florian Freilinger - Jürgen Kühberger / Öst. Rotes Kreuz Leonding/Oberösterreich

4. Platz Markus Meisterhofer - Philipp Meisternhofer / Bergrettung Waldbach/Steiermark

5. Platz Sandro Skerbinjek - Manuel Rohner / Öst. Rotes Kreuz Hohenems/Vorarlberg

6. Platz Gabriel Putz - Alex Köck / Öst. Rotes Kreuz Grein/Oberösterreich

7. Platz Michael Pignitter - Markus Marcher / Freiwillige Feuerwehr Kainach/Steiermark

8. Platz Rene Lechner - Richard Pechtl / Freiwillige Feuerwehr Karrösten/Tirol

9. Platz Markus Spari - Klaus Weidemann / Bergrettung St.Johann in Tirol/Tirol

10. Platz Michael Hartl - Mario Keuschnig / Freiwillige Feuerwehr Lavamünd/Kärnten

Zusatzinformationen zum Einsatzkräfteteamwettbewerb Teilnahmeberechtigt sind ehrenamtliche Einsatzkräfte z.B. bei Feuerwehr, Rotem Kreuz, Suchhundestaffel, Berg- und Wasserrettung oder anderen Organisationen bestehend aus 2 Personen (Einzel-Bewerber vom Team Österreich werden zu Zweier-Teams gruppiert). Hauptberufliche Einsatzkräfte sind leider von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Teilnahme am Einsatzkräfte Teamwettbewerb 2013 ist selbstverständlich kostenlos, auch die Land Rover Experience Fahrzeuge werden bei der Challenge zur Verfügung gestellt.

Land Rover - das Nutzfahrzeug

Jeder Land Rover ist "built for purpose", also für einen praktischen Zweck gebaut. 70% aller jemals gebauten Land Rover Defender sind noch immer im Einsatz. Sie erledigen die härtesten Jobs in den schwierigsten Terrains und sind auch dann noch fahrtauglich, wenn andere an ihre Grenzen stoßen. Land Rover Geländewagen werden seit 1948 gebaut und zählen zu den meistverwendeten, vielseitigsten und robustesten Einsatzfahrzeugen der Welt.

