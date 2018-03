"DIE.NACHT": Stermann und Grissemann sind zurück

Conchita Wurst und Daniel Kehlman zu Gast in "Willkommen Österreich"; Außerdem: "Science Busters" und "My Name Is Earl"

Wien (OTS) - Schluss mit Sommer, Sonne und Strand. Die Schonfrist ist vorbei. Am 17. September 2013 kehren Stermann und Grissemann in "DIE.NACHT" von ORF eins zurück. Zu Gast in der ersten Sendung von "Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.00 Uhr sind Autor Daniel Kehlmann, der sein neues Buch "F" vorstellt, und Österreichs "Song Contest 2014"-Hoffnung Conchita Wurst, die auch live bei der "Starnacht aus der Wachau" am 21. September um 20.15 Uhr in ORF 2 mit dabei sein wird. Im Anschluss, um 23.00 Uhr, übernehmen die "Science Busters" und philosophieren über Erde, Mond und die Faszination Raumfahrt. Und auf Wiedergutmachungsmission begibt sich schließlich Jason Lee in einer weiteren Folge von "My Name Is Earl" um 23.35 Uhr.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.00 Uhr

Treue "Willkommen Österreich"-Seher/innen wissen, dass Körperbehaarung zu den Lieblingsthemen von Stermann und Grissemann zählt. Kein Zufall also, dass Österreichs bärtigste Frau am Schreibtisch der beiden Platz nehmen wird. Conchita Wurst macht sich im Mai 2014 auf, um ihr Heimatland beim "Eurovision Song Contest" zu vertreten. Dass sie stimmlich auf jeden Fall das Zeug zum Sieg hat, stellt sie mit einer Darbietung auf der "Willkommen Österreich"-Showbühne unter Beweis.

Ebenfalls zu Gast ist Daniel Kehlmann. Der deutsch-österreichische Autor schreibt Weltliteratur. Sein Werk "Die Vermessung der Welt" wurde in 40 Sprachen übersetzt. Bei Stermann & Grissemann stellt Kehlmann sein aktuelles Buch "F" vor. F wie ...? Stermann und Grissemann haben da sicher ihre ganz eigenen Vorstellungen.

Mit Ende der Festival-Saison kehrt auch die Hausband Russkaja zurück ins Studio und wird Stermann und Grissemann durch den Abend voller Gags und guter Laune begleiten!

"Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben: Dicke fette Omalette - Ausgestopfte Mondrakete?" um 23.00 Uhr

Dicke fette Omalette, ausgestopfte Mondrakete! Eine Schmähung aus dem späten 20. Jahrhundert, als das Erreichen des Mondes fast die gesamte Welt in Atem gehalten hat. Die Begeisterung hat nachgelassen, der Mond muss heute oft nur noch herhalten, wenn die Menschen nicht wissen, wann sie sich ihre Haare schneiden lassen sollen. Das ist aber nicht gerecht, denn Raumfahrt hat nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Martin Puntigam, Univ.-Prof. Heinz Oberhummer und Univ.-Lekt. Dir. Werner Gruber untersuchen, von wo sich eine Rakete in der Luft abstößt, wie man von der Erde überhaupt wegkommt und was an Astronautenkot romantisch sein kann. Mit Indoor Raketenstart.

"My Name Is Earl: Und täglich grüßt Sweet Johnny" um 23.35 Uhr

Vor Jahren wollte Earl die Freundin von Stuntman Johnny erobern. So hat er Johnny zu immer gefährlicheren Stunts überredet. Dies bleib jedoch nicht ohne schwere Folgen: Johnny leidet seit zehn Jahren an Gedächtnisverlust und kann sich nichts länger als einen Tag merken. Sobald er geschlafen hat, ist der vorherige Tag vergessen. Earl versucht trotzdem, seinen Fehler von damals wieder gut zu machen. Mit Jason Lee (Earl Hickey), Ethan Suplee (Randy Hickey), Jaime Pressly (Joy), Nadine Velazquez (Catalina), Eddie Steeples (Darnell), David Arquette u. a. Regie: Eyal Gordin.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" und "Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

