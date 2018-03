FPÖ: Strache: Bundesregierung hat aus Lehman-Pleite nichts gelernt

Trennbankensystem und Bankenkonkursordnung sind weiter dringend nötig

Wien (OTS) - "Leider haben unsere Regierungspolitiker aus der Lehman-Pleite offensichtlich nichts gelernt", stellt der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache anlässlich des fünften Jahrestages der Insolvenz der Investmentbank Lehmann Brothers fest. Nachdem Lehman Schulden in der Höhe von 613 Milliarden Dollar angehäuft hatte, war die Pleite unausweichlich geworden. "Im Gegensatz zu den USA wäre Lehman in Österreich wohl von willfährigen Politikern verstaatlicht worden, um die Schulden auf die Steuerzahler abzuwälzen", kritisiert Strache die in Österreich gängige Praxis, insolvente Banken in den Staatsbesitz zu übernehmen. Dies zeige erneut, wie dringend nötig eine Entflechtung zwischen Politik und Großbanken in Österreich und der ganzen EU sei. Dass der Einfluss der Bankenlobby auf die europäische Politik ungebrochen sei, zeigte die Entscheidung der EU-Finanzminister, marode Banken jetzt direkt aus dem ESM-Fonds zu stützen. "Im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass die Steuerzahler die Schulden übernehmen müssen. Das wirtschaftliche Risiko der Großbanken wird auf die Allgemeinheit abgewälzt", stellt Strache fest.

Gerade unter diesen Voraussetzungen seien zwei langjährige freiheitliche Forderungen aktueller denn je: Einführung des Trennbankensystems sowie eine eigene Bankenkonkursordnung. Das hochriskante Investmentgeschäft müsse vom Einlagen und Kreditgeschäft, das für die Realwirtschaft besonders wichtig ist, getrennt werden. Eine eigene Bankenkonkursordnung müsse eine geregelte Insolvenz von Kreditinstituten ermöglichen. Das Hauptproblem sei damit aber nicht gelöst. "Die engen Verflechtungen zwischen Banken und Politik sowie die Willfährigkeit der führenden Politiker Österreichs und der EU gegenüber der Bankenlobby verhindern weiterhin jedes energische Vorgehen zum Schutz der Bürger und der Realwirtschaft", so Strache. Es sei unglaublich, dass mit Mario Draghi ausgerechnet ein Exmanager jener Bank, die Griechenland jahrelang beim Verschleiern seiner Schulden assistierte, Präsident der EZB sei. "Wir brauchen Politiker, deren Loyalität nicht irgendwelchen Banken gehört, sondern den Bürgern. Das gilt sowohl für Österreich als auch für die EU", stellt Strache abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at