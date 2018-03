Köstinger: EU-Abgeordnete prüfen EU-Saatgutverordnung auf Herz und Nieren

Agrarausschuss des EU-Parlaments berät heute zum ersten Mal über neue EU-Saatgutverordnung

Brüssel, 16. September 2013 (ÖVP-PD) "Die EU-Abgeordneten im Agrarausschuss des EU-Parlaments werden den neuen Vorschlag zur Saatgutverordnung auf Herz und Nieren prüfen. Die natürliche und genetische Vielfalt von Saatgut muss erhalten und frei zugänglich bleiben", so die Landwirtschaftssprecherin der ÖVP im EU-Parlament, Elisabeth Köstinger. Der Agrarausschuss des EU-Parlaments trifft heute zur ersten Debatte über die von der EU-Kommission im Mai vorgelegte Saatgutverordnung zusammen. Die Verordnung soll zwölf bestehende Richtlinien zum Saat- und Pflanzengutverkehr zusammenführen. "Es darf keine negativen Auswirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe oder Kleinerzeuger geben. Wir müssen Nischenmärkte für seltene Sorten erhalten", fordert Köstinger. "Außerdem brauchen die Konsumenten Transparenz, denn der bestehende Konsumentenschutz darf vor allem in Bezug auf Gentechnik nicht aufgeweicht werden", so Köstinger. ****

In dem Vorschlag werden die bereits geltenden Grundsätze für die Erzeugung und die Vermarktung von Saatgut beibehalten. Neu ist, laut Köstinger, die Ausdehnung auf das gesamte Artenreich, die Registrierungspflicht für Unternehmer, die Einführung von einheitlichen Exportbestimmungen und die neuen alternativen Zulassungsverfahren für die Sortenregistrierung. "Das verpflichtende Registrierungsverfahren darf nicht zur Bürokratielast für Kleinunternehmen werden. Auch wenn die Kommission den Entwurf abgeschwächt hat, dürfen bestehende Ausnahmeregelungen in Österreich nicht ausgehebelt werden. Die Mitgliedsstaaten brauchen beim Erhalt von Biodiversität Freiheiten. Sie sollten mehr Eigenständigkeit bei der Festlegung technischer Normen, Registrierungsmengen, Gebühren oder Zulassungen alter Sorten haben", fordert Köstinger mit Nachdruck.

"Die Verbreitung von alten und seltenen Sorten durch Kleinerzeuger hat in der Gesellschaft große Bedeutung. Deren Zucht ist eine Priorität im Rahmen der österreichischen Agrarumweltprogramme. Diese Maßnahme muss fortgeführt werden können", so Köstinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Köstinger, MEP, Tel.: +32-2-284-5211,

elisabeth.koestinger@ep.europa.eu

Anna Meusburger M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-493-183-297,

anna.meusburger@ep.europa.eu