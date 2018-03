Wehsely eröffnet neues Tageszentrum für obdachlose Frauen

Tag der offenen Tür in der "Ester"

Wien (OTS) - Mit einem "Tag der offenen Tür" hat "wieder wohnen" am 16. September in der Gumpendorfer Straße/Ecke Esterhazygasse im 6. Bezirk ein neues Angebot der Wiener Wohnungslosenhilfe vorgestellt. Am ehemaligen Standort des Ganslwirt finden obdachlose Frauen künftig einen Schutz- und Ruheraum, Beratung und Betreuung. "Gerade wohnungslose Frauen brauchen besonderen Schutz, deshalb haben wir uns für einen weiteren Stützpunkt speziell für Frauen entschieden - damit alle Wienerinnen in schwierigsten Lebenssituationen die Unterstützung bekommen, die sie benötigen " erklärte Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely.

Frauen und Wohnungslosigkeit

Mit Ursula Strauss hat die "Ester" eine prominente Unterstützerin. "Keiner von uns ist davor gefeit in eine solche Situation zu geraten. Das Leben kann dir von heute auf morgen auf den Kopf fallen und dir den Boden unter den Füßen wegziehen", erklärte die Schauspielerin ihr Engagement. Der Frauenanteil in den rund 90 Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe liegt bei knapp 30 Prozent. Allgemein ist weibliche Wohnungslosigkeit weniger sichtbar, da Frauen oft davor zurückscheuen, die Angebote für akut obdachlose Menschen in Anspruch zu nehmen.

Im Tageszentrum "Ester" von "wieder wohnen" finden ab morgen, 17. September, an fünf Tagen in der Woche bis zu 60 Frauen zeitgleich Platz. Es werden nicht nur akut obdachlose Frauen unterstützt, sondern auch solche, die in verdeckter Wohnungslosigkeit leben - also bei wechselnden Bekannten oder in Gewaltbeziehungen. Sie werden von Sozialarbeiterinnen beraten und betreut, beispielsweise dabei, eine geeignete Wohnung oder einen betreuten Wohnplatz zu finden. Außerdem werden Verpflegung, Sanitärräume, Hygieneartikel und Kleidung für Notfälle zur Verfügung gestellt.

Nachbarinnen herzlich willkommen

Das Besondere an "Ester" ist, dass auch Frauen einbezogen werden, die im 6. Bezirk arbeiten und leben. Mit offenen Angeboten wie zum Beispiel Lesungen, Malwerkstatt und Selbstverteidigungskursen werden künftig auch Frauen aus der Nachbarschaft ins Tageszentrum eingeladen. Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann zeigte sich sehr angetan: "Mariahilf kann sich zu Recht "Sozialster Bezirk Wiens" nennen. Die Sozialeinrichtungen im Sechsten bilden einen wichtigen Bestandteil der gelebten Solidarität für ein harmonisches Miteinander. Ohne ihre Tätigkeit zum Wohle der Menschen, wäre unser Bezirk, wäre unsere Stadt arm dran."

Männer müssen allerdings normalerweise draußen bleiben: Das Tageszentrum wird von Frauen für Frauen betrieben. Der Tag der offenen Tür ist der Einzige, an dem Männer das Tageszentrum betreten dürfen: "Die Nutzerinnen erleben die Ester dadurch als einen Schutzraum, in dem sie sich frei und ohne Angst und Zwänge bewegen können. Dieses Gefühl ist entscheidend für unsere Betreuungsarbeit", erklärt wieder wohnen-Geschäftsführerin Monika Wintersberger-Montorio.

