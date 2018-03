ORF SPORT + mit den Highlights von der Kanu-Weltmeisterschaft in Prag

Am 17. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 17. September 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Kanu-Weltmeisterschaft in Prag um 20.15 Uhr und von der ITU World Triathlon Series in London um 21.15 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.05 Uhr.

Nichts wurde es mit Spitzenplätzen für die rot-weiß-roten Wildwasser-Kanuten bei der Weltmeisterschaft in Prag. Bei den Damen scheiterten Viktoria Wolffhardt und Violetta Oblinger-Peters im Semifinale. Titelverteidigerin Corinna Kuhnle schied bereits in der Qualifikation aus. Auch bei den Herren lief es nicht besser. Für Helmut Oblinger und Herwig Natmessnig war im Semifinale Endstation, für Andreas Langer bereits in der Qualifikation. Für die beste Einzel-Platzierung sorgte Julia Schmid im Canadier als Zehnte. Die Kajak-Teams platzierten sich bei den Damen auf Platz acht, bei den Herren auf dem zwölften Rang.

