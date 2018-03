Kommissionsvorschlag beweist bei Netzneutralität Augenmaß

Telekom-Verordnungsentwurf der EU-Kommission für Netzneutralität entspricht der Linie der österreichischen Internetprovider

Wien (OTS/PWK633) - Die Europäische Kommission hat gestern einen umfangreichen Verordnungsentwurf zur Anpassung des Telekomrechtsrahmens vorgestellt, der auch die Frage der Netzneutralität behandelt. In diesem Punkt hat die Kommission Augenmaß bewiesen, indem sie einerseits die Netzneutralität sicherstellt und andererseits den Providern die Möglichkeit lässt, marktgerechte Services anzubieten.

Es gibt nämlich eine weite Spanne von Kundenbedürfnissen z.B. nach unterschiedlich breitbandigen Zugangsprodukten, Inklusivvolumina, mitgelieferter Hardware etc. Günther Singer, Obmann des Fachverbandes der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen in der WKÖ: "Hier muss gelten, was überall gilt, dass nämlich das höherwertigere Produkt mit Zusatzleistungen auch mehr kosten darf als ein Basisprodukt. Der Kunde hat die Wahl, sich für das zu entscheiden, was seinen Bedürfnissen entspricht und kann auch das günstigere Produkt nehmen. Dies bei niedrigen Wettbewerbspreisen in der Telekommunikation, wie sie längst nicht in allen Bereichen des täglichen Bedarfs selbstverständlich sind. Mit einem Zwei-Klassen-Internet hat das nichts zu tun."

Die österreichischen Internetprovider inkl. Mobil-, Kabel-und Festnetzbetreiber garantieren ein offenes und neutrales Internet. Sie bieten in unserer pluralistischen Gesellschaft mit ihren Services erst die Gewähr, dass ein Informationsaustausch in bisher nie gekanntem Umfang und in nie gekannter Geschwindigkeit möglich ist. Sie sind daher die Garanten dafür, dass die Grund- und Menschenrechte der Informations- und Kommunikationsfreiheit gelebt werden können. Gleichzeitig erfordern nachhaltig niedrige Endkundenpreise sowie die Sicherstellung hochqualitativer Netze die Möglichkeit, parallel zu einem freien Internet Kooperationen zwischen Marktteilnehmern sicherzustellen.

Die Steuerung der Datenströme ist zudem jedenfalls für den Betrieb von Kommunikationsnetzen erforderlich, um die vorhandene Netzkapazität optimal ausnutzen zu können. Die Betreiber sichern mit technischen Maßnahmen die bereits heute gesetzlich geforderte Netzintegrität und Datensicherheit. Sie müssen außerdem dafür Sorge tragen, dass sie richterliche Anordnungen von Überwachungsmaßnahmen erfüllen können. All das ist im Entwurf von Kommissarin Kroes vorgesehen. All das berührt die Netzneutralität nicht.

Allein schon aufgrund des intensiven Wettbewerbs, der mit zu den niedrigsten Endkundenpreisen bei gleichzeitig hochperformanten Diensten geführt hat, könnte es sich kein Provider leisten, bei der Internetnutzung Abstriche für seine Kunden vorzunehmen, wiewohl dies einzelne Stimmen immer wieder pauschal behaupten. In diese Richtung gehende Äußerungen verschiedener EU-Abgeordneter werden den Providern nicht gerecht. (BS)

