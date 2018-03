Kucharowits/Sidl/Scheiblauer: "Bezahlbares Wohnen für junge Menschen - JETZT!"

Junge Generation und LAbg. Sidl pochen auf bezahlbare Wohnungen für Jugendliche und junge Familien

St. Pölten (OTS) - Katharina Kucharowits, Bundesvorsitzende und Spitzenkandidatin der Jungen Generation Österreich zur Nationalratswahl: "Wohnen, als zentrales Grundbedürfnis, muss für jeden jungen Menschen und jede junge Familie bezahlbar sein. Wir pochen daher darauf, dass die Kosten für eine Wohnung nicht mehr als ein Viertel des Einkommens ausmachen darf."

Dabei sei es notwendig, beim Wohnbau auf die Erfordernisse und Wünsche der jungen Menschen einzugehen. So sollen sowohl Wohnungen für Jungfamilien, als auch Wohnraum für Singles geschaffen werden, die die finanzielle Situation ebenjener berücksichtigen.

Landtagsabgeordneter Günther Sidl, SPÖ-Jugendsprecher im NÖ Landtag, unterstützt die Forderung nach mehr leistbaren Wohnungen für junge Menschen in Niederösterreich und unterstreicht auch die Wichtigkeit für den ländlichen Raum jungen Menschen günstigen Wohnraum anzubieten: "Wenn jungen Menschen und Familien nicht die Möglichkeit geboten wird eine bezahlbare Wohnung in ihrer Heimatgemeinde zu beziehen und wenn sie auch keine attraktiven Arbeitsplätze vor Ort vorfinden, dann beschleunigt dies weiter die Ausdünnung des ländlichen Raumes."

Daher tritt Sidl mit der Jungen Generation dafür ein, Jugendlichen durch ein Angebot von bezahlbaren Wohnraum und das ständige Bemühen Betriebe anzusiedeln zu motivieren in ihrem Umfeld zu bleiben oder nach ihrer Ausbildung in den größeren Städten wieder in ihre Heimatgemeinden zurückzukehren. Gleichzeitig soll die Leistbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel attraktiviert und die Anbindungen noch engmaschiger gestaltet werden.

"St. Pölten mit Bürgermeister Matthias Stadler hat es vorgemacht. Junges Wohnen wird, Hand in Hand mit dem Land Niederösterreich, umgesetzt! Dies sollte Anregung genug für andere Gemeinden sein es unserem Landesparteivorsitzenden gleich zu tun. Vor allem die ÖVP-regierten Gemeinden sind nun gefordert. Denn es reicht nicht pünktlich vor jeder Wahl zu heucheln, wie wichtig günstiger Wohnraum für junge Menschen wäre - man möchte von Bürgermeistern Taten sehen." so Albert Scheiblauer, Landesvorsitzender der Jungen Generation NÖ, abschließend.

