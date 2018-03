Nuklearmedizin: Künstliche Hürden behindern die Versorgung (3)

Massive Defizite der österreichischen Gesundheitspolitik

Wien (OTS) - "Die Realität der nuklearmedizinischen Versorgung in Österreich wirft ein Schlaglicht auf gleich zwei massive Defizite der österreichischen Gesundheitspolitik: die suboptimale Abstimmung zwischen dem niedergelassenen Bereich und den Spitälern. Und den Unwillen der gesundheitspolitisch Verantwortlichen, etwas dagegen zu tun, auch wenn das im Einzelfall gut möglich wäre", sagte Johannes Steinhart, ÖÄK-Vizepräsident und Obmann der Bundeskurie Niedergelassene Ärzte.

Ein Kernstück der so genannten Gesundheitsreform sei angeblich der Ausbau des niedergelassenen Bereichs und die Verlagerung medizinischer Leistungen dorthin, um die Spitäler zu entlasten. Leistungen, so heißt es, sollen am "Best Point of Service" erbracht werden. "Vereinfacht bedeutet das: Alles, was dort möglich ist, in den Praxen niedergelassener Ärzte. Alles andere, wenn es notwendig ist, im Spital", so Steinhart. "Eine Voraussetzung dafür, dass niedergelassene Ärzte die Spitäler entlasten können, ist, dass es ausreichend viele Niedergelassene gibt. Und dass diese Ärzte einen geeigneten Kassenvertrag haben, damit sich Patienten ärztliche Leistungen auch dann leisten können, wenn sie nicht wohlhabend sind."

Wir lebten allerdings in Österreich in einer gesundheits- und versorgungspolitisch paradoxen Situation, sagte Steinhart:

Tatsächlich gibt es nicht mehr, sondern immer weniger niedergelassene Ärzte mit Kassenvertrag: Im Jahr 2000 waren es noch 8.491, Ende 2012 nur noch 7.602. Und das vor dem Hintergrund einer wachsenden Bevölkerung, den häufig krankmachenden Folgen einer mehrjährigen Wirtschaftskrise und einer steigenden Lebenserwartung.

Dazu kommt verschärfend, dass es in einer Reihe von medizinischen Fächern kaum oder so gut wie keine niedergelassenen Ärzte mit Kassenvertrag gibt. Dazu gehören die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Strahlenmedizin und eben die Nuklearmedizin. Die Konsequenzen für die Patientinnen und Patienten seien damit programmiert, so Steinhart: "Engpässe in der Versorgung, lange Wartezeiten mit dem Risiko einer Verschlechterung einer Krankheit. Hier wird gespart, indem auf dem Weg zu einer angemessenen Versorgung künstliche Hürden errichtet oder bekannte Hürden nicht beseitigt werden. Aus ärztlicher Sicht ein medizinisch und ethisch unhaltbarer Zustand."

Eine überfällige, von der ÖÄK seit Längerem geforderte Maßnahme ist ein Plus von österreichweit 1.300 Kassenärzten, davon 300 in Wien, das nach den Berechnungen der ÖÄK nötig ist, um die Versorgung auch in Zukunft zu sichern.

Bei den bevorstehenden Verhandlungen der künftigen Bundesregierung und bei den Entscheidungen zur Umsetzung der Gesundheitsreform werde die Ärztekammer sehr genau hinschauen, wie sich die geplanten Maßnahmen auf die medizinische Versorgung der Bevölkerung auswirken, kündigte Steinhart an: "Und wir werden uns sehr klar dazu äußern, dass dringend Kassenstellen erforderlich sind, auch für Nuklearmedizin. Zu Rationierungen und Leistungseinschränkungen wird die Ärztekammer jedenfalls nicht schweigen, sondern früh und deutlich davor warnen." (Schluss)

