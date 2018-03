Nuklearmedizin: Künstliche Hürden behindern die Versorgung (2)

Problematische Finanzierung darf nicht zu Unterversorgung im Spital führen

Wien (OTS) - "Die Nuklearmedizin leistet wertvolle Aufgaben im Rahmen der Diagnostik, die in Österreich leider praktisch nicht bezahlt werden", kritisierte Prim. Univ.-Prof. Thomas Leitha, Obmann der Bundesfachgruppe Nuklearmedizin der ÖÄK. "Das Problem ist ein intramurales Verrechnungssystem, das sich ausschließlich an Diagnosen orientiert (Anm.: LKF - Leistungsorientierte Krankenanstalten-Finanzierung), aber keine Qualitätssicherung für das Zustandekommen von Diagnosen vorsieht." Wenn also ein Krankenhaus höheren diagnostischen Aufwand betreibt, bekomme es dafür kein zusätzliches Geld, selbst wenn die Qualität steigt und den Patienten damit verzichtbare, teure und eventuell mit Nebenwirkungen behaftete Therapien erspart bleiben.

"Überspitzt heißt das: Kommt ein Patient mit Beschwerden ins Spital und wird er dort zunächst einmal auf Verdacht behandelt, so wird das bezahlt. Findet man mit aufwändigen Untersuchungen schließlich heraus, dass ihm nichts Ernsthaftes fehlt, so bekommt das Spital dafür keinen Cent", so Leitha. "Dieses Finanzierungssystem muss wohl als suboptimal bezeichnet werden. Wir benötigen eine Qualitätssicherung der nuklearmedizinischen Diagnosen im Krankenhaus, damit die Kosten dafür im LKF-System endlich refundierbar werden." Es gehe darum, zu verhindern, dass ein problematisches Finanzierungssystem zu nuklearmedizinischer Unterversorgung im Spital führt.

Kassenverträge für Leistungen von Niedergelassenen dringend nötig

"Benötigt werden darüber hinaus dringend Kassenverträge für Leistungen im niedergelassenen Bereich, damit Patienten mit einfachen Problemen in nuklearmedizinischen Arztpraxen betreut werden können, was auch der Entlastung der Spitäler dient", sagte Roland Lengauer, stellvertretender Obmann der Bundesfachgruppe Nuklearmedizin in der ÖÄK. Derzeit sehe die Versorgungsrealität oft so aus: Ein Patient mit einem tastbaren Knoten im Bereich der Schilddrüse geht zum Allgemeinmediziner. Dieser schickt ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Reihe von Untersuchungen. "Allerdings: Zu einem niedergelassenen Nuklearmediziner mit Kassenvertrag, der hier fachlich zuständig wäre, kann er den Patienten nicht schicken, weil es österreichweit kein 'offizielles Tarifmodell' für die Leistungen niedergelassener Nuklearmediziner gibt. Das bedeutet, dass der Arzt die tatsächlich erbrachten Leistungen nicht abrechnen kann", so Lengauer.

Wartezeiten für Termin im Spital bis zu sechs Monate

Für einen Termin in einem Krankenhaus mit nuklearmedizinischer Ambulanz betragen allerdings die Wartezeiten, je nach Region, bis zu sechs Monate. "Für einen Patienten, der sich Sorgen wegen seines Knotens im Hals macht, ist das eine unzumutbar lange, oft angstbesetzte Wartefrist", sagte Lengauer. "Erkrankungen der Schilddrüse sind häufig, in der Regel gut behandelbar, doch bei Nicht-Behandlung gefährlich, im schlimmsten Fall tödlich. Ein einfacher Zugang zu nuklearmedizinischen Diagnosen und Behandlungen kann lebensrettend sein."

Duales Versorgungssystem in der Nuklearmedizin nicht gewährleistet

Typisch für die Erkrankungen der Schilddrüse ist, dass es sich um chronische Krankheiten handelt. Das bedeutet, dass regelmäßige Kontrollen und allenfalls Nachbehandlungen erforderlich sind. "Gerade deshalb brauchen wir ein funktionierendes duales Versorgungssystem:

Einfache Vordiagnostik und Betreuung stabiler Fälle im niedergelassenen Bereich, komplexe Probleme und progressive Erkrankungen im Spital", sagte Lengauer. "Dieses System ist bei der Nuklearmedizin schlicht nicht gewährleistet."

Für eine angemessene Versorgung bei niedergelassenen Allgemeinmedizinern bedürfe es eines geeigneten kassenärztlichen Tarifmodells. "In einigen Bundesländern gibt es mehr oder weniger private Absprachen zwischen den Versicherungen und einzelnen Ärzten, zum Beispiel Teile der nuklearmedizinischen Untersuchungen als 'Ultraschall' zu refundieren", berichtete Lengauer. "Letztlich müssen Patienten die Differenz aus eigener Tasche bezahlen." Ein Ausbau der extramuralen Versorgung in Form nuklearmedizinischer Praxen mit Kassenvertrag sei aus der Sicht der vielen Patienten, von denen heute die meisten auf Spitalsambulanzen angewiesen sind, wünschenswert. (Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

Tel.: (++43-1) 513 18 33