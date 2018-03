FPÖ-Pisec: Durch SPÖ-ÖVP-Politik verarmt der Mittelstand

Freiheitliche fordern Erleichterungen für KMU

Wien (OTS) - "Durch die Hochsteuer-, Abgaben- und Belastungspolitik der SPÖ-ÖVP-Regierung verarmt der Mittelstand zusehends", warnte der freiheitliche Bundesrat und Präsident von Pro Mittelstand Mag. Reinhard Pisec. "Der Mittelstand wird in Österreich mehr behindert als gefördert, weil der ordnungspolitische Rahmen in Österreich für die Wirtschaft nicht mehr stimmt", so Pisec.

Dabei sei ein starker privater Mittelstand für die Wirtschaft wichtig, weil durch ein hohes persönlich verfügbares Einkommen die Kaufkraft und damit der Konsum im Land gestärkt würden. Weiters sei ein starker unternehmerischer Mittelstand wichtig, weil Investitionen, Innovationen und vor allem Arbeitsplätze geschaffen würden, zeigte Pisec die enorme Bedeutung dieser Gruppe auf, die rund 1,8 Millionen Österreicher umfasse.

Derzeit sei zu beobachten, dass die private Konsumquote verflache, während die Kurve des staatlichen Konsums (Staatsausgaben) fast doppelt so stark ansteige, was als Warnsignal verstanden werden müsse, so Pisec. Dies bezeichne man als "Crowding Out Effect" - Der Staat verdrängt Privat. Ein weiterer Indikator für den Niedergang des Mittelstandes sei auch die sinkende Sparquote, die nur noch bei 7% liege und noch vor wenigen Jahren 12% betragen habe.

"Eigentlich sollte mit geringerer Sparquote die Konsumquote steigen -tut sie aber nicht, weil der Mittelstand offensichtlich mit einem geringeren Realeinkommen auskommen muss", zeigte Pisec diese staatlich verursachte Fehlentwicklung auf. Stattdessen werde der gesamte Konsum über Staatsausgaben und damit über die Verschuldung angekurbelt. "Besser wäre, dass persönlich verfügbare Einkommen durch massive Steuer- und Abgabensenkungen zu erhöhen und damit den privaten Konsum anzukurbeln", betonte Pisec.

Hauptursachen für den Niedergang des Mittelstandes seien die viel zu hohen Steuern und Abgaben. Es dürfe nicht sein, dass man bei einem Monatseinkommen von nicht einmal 1.000 Euro bereits in eine Steuerprogressionsstufe von 36,5% falle, die in fast allen OECD-Ländern bereits den Spitzensteuersatz bilde, kritisierte Pisec. Daher fordere die FPÖ Erleichterungen für den Mittelstand wie etwa eine massive steuerliche Entlastung für Klein-und Mittelbetriebe, die Stärkung des Eigenkapitals durch Wegfall der ungerechten Gesellschaftssteuer, den Abbau der Lohnsteuerbürokratie, die Senkung der Besteuerung von EPU und Personengesellschaften und die Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer, so Pisec, der auf diesbezügliche Konzepte der Freiheitlichen verwies.

"Wir fordern Gerechtigkeit für KMU Betriebe, weil unternehmerische Leistung für Unternehmer und seine Mitarbeiter honoriert werden muss", so Pisec. "Mehr Netto von Brutto stärkt die Kaufkraft und somit die Wirtschaft", betonte Pisec.

