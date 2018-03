Nuklearmedizin: Künstliche Hürden behindern die Versorgung (1)

Hoher Bedarf - problematische Finanzierung - Kassenverträge erforderlich

Wien (OTS) - "In der Nuklearmedizin behindern künstliche Hürden die Versorgung, sowohl bei niedergelassenen Nuklearmedizinern als auch im Spital. Es muss verhindert werden, dass vermeidbare Systemfehler den Zugang zu den Leistungen dieses für sehr viele Menschen bedeutsamen, oft lebenswichtigen Faches weiter erschweren", sagte Johannes Steinhart, Obmann der Bundeskurie Niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) Montag bei einem Pressegespräch in Wien. "Hier müssen Gesundheitspolitik und Sozialversicherungen in die Pflicht genommen werden."

In Österreich sind derzeit 100 bis 120 Nuklearmediziner versorgungswirksam tätig. Die Nuklearmedizin erstellt Bilder zur Diagnose oder zum Ausschluss von Erkrankungen. Mittels Gamma-Kamera oder Positronenemissions-Tomographie (PET) kann die Funktion von Organen und der Stoffwechsel sichtbar gemacht werden ("Molecular imaging"). PET hat einen hohen Stellenwert in der Diagnostik und Therapie-Kontrolle vieler Krebserkrankungen. Damit kann schon sehr früh festgestellt werden, ob ein Patient auf die Chemotherapie anspricht. Insgesamt werden in Österreich pro Jahr 12.000 bis 15.000 PET-Untersuchungen durchgeführt. Die Schilddrüse fällt fast vollständig in die Zuständigkeit der Nuklearmedizin, außer ein chirurgischer Eingriff ist notwendig. Knoten oder Zysten im Bereich der Schilddrüse sind echte "Volkskrankheiten", die Häufigkeit entspricht dem Lebensalter: So sind rund 40 Prozent aller 40-Jährigen und rund 60 Prozent der 60jährigen betroffen. Für die Abklärung der Ursachen, ob vielleicht ein Krebs vorliegt, ist die Nuklearmedizin zuständig. (Forts.)

