Brandneues Musik-Festival im Haus der Musik

Start für HDM Homecoming 2013 am Samstag

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 21. September 2013, lädt das Haus der Musik, ein Unternehmen der Wien Holding, zum brandneuen Musik-Festival. Einen Abend lang wird der glasüberdachte Innenhof zur Konzertarena. Beim HDM HOMECOMING betreten alte und neue Helden der Indie/Alternative-Szene die große Bühne. Mit dabei: Tunng (UK), Francis International Airport (A) und Luise Pop (A).

Das neue "HDM - Homecoming - Festival" ist der herbstliche Gegenpol zum bereits traditionell stattfindenden "HDM - Springbreak -Festival" und bietet einen Auftakt zur kommenden "Live on Stage" -Saison, bei der wieder KünstlerInnen der Indie/Alternative-Szene regelmäßig zu Gast im Klangmuseum sind und die in Kooperation mit der Vienna Songwriting Association veranstaltet wird. Auf der Bühne stehen die Bands Tunng, Francis International Airport und Luise Pop. Die Details zu den Bands:

Tunng

Nach dem 2005 erschienenen Debut-Album "Mother's Daughter and Other Songs" touren Tunng mit dem von der britischen Presse verliehenen Neo-Genre "Folktronica" am alternativen Puls der Zeit und prägen den Soundtrack einer Generation. Die musikalische Weiterentwicklung ist dabei unverkennbar. Während Gründungsmitglied Sam Genders mit den Diagrams die Indie-Szene beglückt, stellen Tunng ihr neuestes Werk "Turbines" fertig, eine Momentaufnahme, wie sie selbst bekräftigen:

"This album is just the start of the process of the songs".

Francis International Airport

Auf ihrem aktuellen Werk "Cache" geben sich Francis International Airport als weitblickende Ingenieure des Pop zu erkennen: Mit Kalkül und Strebsamkeit erschaffen sie eindringliche, überlebensgroße Songs. Prog-beeinflusste Indie-Gitarrenmusik à la Radiohead und The Notwist, verbunden mit experimentellem Krautrock und Synthesizer-Pop der 80er-Jahre. Unverwechselbar bleibt die Liebe fürs Detail, mit der Francis International Airport in ihren Arrangements fragile Mosaike zu epischen Prunkbauten verdichten.

Luise Pop

Mit ihrem zweiten Album "Time Is A Habit" verknüpfen die drei Frontfrauen von Luise Pop und ihr Schlagzeuger gekonnt zackig-rauchige Gitarrenklänge mit dem Charme hipper Geradlinigkeit. Sie zitieren sich musikalisch durch die letzten Jahrzehnte - von den surfigen B52s, über die ekstatisch-tänzelnden BIS oder den theorieschwangeren Dancepunks Le Tigre zu elegischen Sonnenuntergangsmelodien. Schlau zur Schau gestellte Parolen als gesungene Gedichte.

o HDM HOMECOMING 2013 Samstag, 21. September 2013 Beginn: 19:30 Uhr

TICKETS: Euro 19,- / Euro 15,- mit HdM-MemberCard

Erhältlich an der Kassa im Haus der Musik.

Täglich 10-22 Uhr

Die kommenden "Live on Stage"- Termine:

o 09.10.2013 - Stephanie Nilles o 12.10.2013 - Mélanie Pain Adresse: HAUS DER MUSIK Seilerstätte 30 A-1010 Wien Tel.: 01/ 513 48 50 info@hdm.at www.hdm.at

