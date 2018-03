Ludwig/Prokop: Start der Sanierung des Lobmeyrhofs

Der unter Denkmalschutz stehende Lobmeyrhof in der Lorenz-Mandl-Gasse 10-16 wird nach sozialen und ökologischen Kriterien umfassend erneuert

Wien (OTS) - Die städtische Wohnhausanlage wird über ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot, das unterschiedliche Wohnbedürfnisse berücksichtigt, hohe ökologische Standards sowie einen attraktiv gestalteten Innenhof verfügen. Darüber hinaus wird durch den Ausbau des Dachgeschosses neuer Wohnraum geschaffen.****

Der Lobmeyrhof, ein Gründerzeitgebäude, das mittlerweile 112 Jahre zählt und das derzeit 164 Wohnungen umfasst, wird tiefgreifend erneuert. "Ziele der Sanierung sind nicht nur der Erhalt des einzigartigen historischen Charakters der Wohnhausanlage, sondern auch eine hohe soziale Nachhaltigkeit und ausgewogene soziale Durchmischung. Behutsam gestaltete Zubauten sowie Maßnahmen, die den Heizwärmebedarf erheblich reduzieren, ergänzen das umfangreiche Vorhaben", hielt Wohnbaustadtrat Michael Ludwig fest.

Knapp 27 Mio. Euro sind für das aufwändige Projekt veranschlagt. "Beträchtliche rund 17,5 Mio. Euro schießt die Stadt Wien in Form von Fördermitteln zu", erklärte Ludwig.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2016 wird der Lobmeyrhof insgesamt 171 moderne Wohneinheiten in den Größen von 38 bis 110 m2 sowie drei Geschäftslokale umfassen. Flexible Grundrisse, betreutes Wohnen, betreute Wohngemeinschaften für wohnungslose Menschen, barrierefreie Zugänge, ein Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss mit Terrasse sowie ein Innenhof, dessen alter Baumbestand erhalten bleibt und der als Spiel-, Erholungs- und Begegnungsraum gestaltet wird, unterstreichen die sozialen Aspekte des Projekts.

"Der Lobmeyrhof prägt seit vielen Jahrzehnten das Bild Ottakrings. Nachdem die Zeit auch vor Gebäuden nicht stehenbleibt, wurde eine bestandsfreie Sanierung notwendig. In enger Zusammenarbeit von Bezirk, Stadt Wien, Bundesdenkmalamt und Wiener Wohnen wurde ein innovatives und sozial nachhaltiges Sanierungskonzept erarbeitet. Schon in naher Zukunft wird der Lobmeyrhof zeitgemäßes Wohnen in einer historisch bedeutsamen Wohnhausanlage ermöglichen. Mehr als 2.600 m2 Wohnnutzfläche werden zudem für betreute Wohnformen zur Verfügung stehen", betonte Bezirksvorsteher Franz Prokop.

Die wichtigsten Maßnahmen

Stadtraum, Architektur & Wohnungen

Der denkmalgeschützte Altbestand wird in seiner Struktur erhalten und vollständig saniert, im Hof wird der vorhandenen Struktur ein neuer Baukörper vorgeblendet. Der Altbestand wird mit moderner, zeitloser Architektur verbunden. So "schwebt" das zweite Dachgeschoss als durchgehender Riegel über einem leicht eingerückten ersten Dachgeschoss. Über dem zweiten Dachgeschoss sind hofseitig begrünte Dachterrassen geplant. Hofseitig sind Balkone in allen Geschossen vorgesetzt. Durch den neuen Grundriss der Stiegenhäuser wird eine barrierefreie Erschließung aller Geschoße über Aufzüge an den Hauptpodesten und Rampenausbildung bis zur ersten Einstiegsstelle hergestellt.

Der Lobmeyrhof wird vielfältige Wohnungstypen für unterschiedliche NutzerInnengruppen und Wohnbedürfnisse bieten. Dabei wird darauf Wert gelegt, dass die Angebote für die einzelnen NutzerInnengruppen flexibel, differenziert und über die ganze Wohnhausanlage gefächert sind, um eine soziale Durchmischung zu gewährleisten. Grundsätzlich sind folgende Wohnungstypen vorgesehen: Familienwohnungen, AlleinerzieherInnen- und Singlewohnungen, Wohnen und Arbeiten sowie Gemeinschaftswohnungen. Weiters sind Gemeinschaftseinrichtungen, eine Zentralwaschküche sowie Kinderwagen- und Fahrradabstellräume vorgesehen.

Mit der Einrichtung eines Fußwegs parallel zur Wernhardtstraße innerhalb des Blocks wird ein neues Konzept für den öffentlichen Raum angeboten.

Ökologie

Die gesamte Anlage wird an das Fernwärmenetz angeschlossen. Zusätzlich werden die Wohnungen mit einer kontrollierten Be- und Entlüftung ausgestattet, wobei die Steuerung für jede einzelne Wohnung möglich ist.

Die Behaglichkeit und Wohnqualität der Innenräume wird einerseits durch eine entsprechende Wärmedämmung der Außen- und Innenwände sowie durch den Einbau von Lärmschutzfenstern entlang der verkehrsintensiven Wernhardtstraße erreicht.

Trotz der hohen Anforderungen des Denkmalschutzes kann durch die Sanierung eine Reduktion des Heizwärmebedarfs um rund 60 Prozent auf 42,48 kWh/m2a - dies entspricht dem Niedrigenergiestandard - erzielt werden.

Ablauf der Sanierung

Parallel zur Wohnversorgung aller BewohnerInnen - eine Mieterin sowie ein Lokalbetreiber nahmen die angebotene Möglichkeit in Anspruch, nach der Sanierung wieder in die Wohnhausanlage zu ziehen -wurden bereits im Jahr 2009 die notwendigen Vorarbeiten für die umfassende Sanierung gestartet.

Basierend auf dem Anforderungskatalog der Ausschreibung von Wiener Wohnen wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet, das sich durch soziale Nachhaltigkeit, besondere architektonische Lösungen und seine ökologische Bedeutung auszeichnet. Die gesamte Sanierung ist in höchstem Maße innovativ und erfolgt nach den modernsten technischen Möglichkeiten.

Die Sanierung wird im Frühjahr 2016 abgeschlossen sein. (Schluss) da

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Daxböck

Mediensprecherin Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig

Tel.: 01/4000-81869

christiane.daxboeck @ wien.gv.at