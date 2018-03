UNIQA und Porsche Bank vereinbaren Versicherungskooperation in CEE

Rahmenvertrag mit der Porsche Bank unterzeichnet

UNIQA wird strategischer Versicherungspartner für das Automobil Versicherungsgeschäft in CEE-Ländern

Mehr als jeder zweite UNIQA Kunde stammt bereits aus Zentral- und Osteuropa

Die UNIQA Group (UNIQA) ist ab sofort strategischer Versicherungspartner der Porsche Bank in Zentral- und Osteuropa (CEE). Hannes Maurer, Vorstand Porsche Bank und Wolfgang Kindl, CEO UNIQA International haben am 28. August 2013 die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

"Mit dieser Kooperation wird UNIQA die starken Marktpositionen im Versicherungsgeschäft in den Kernmärkten weiter ausbauen", erklärt Wolfgang Kindl. "UNIQA ist der richtige Versicherungspartner für die Porsche Bank und ihre Kunden in CEE", sagt dazu Hannes Maurer. "Porsche Bank Kunden werden von dem Produkt Know-How und Kundenservice von UNIQA profitieren", betont Maurer.

Ab sofort wird UNIQA als Partner für Automobilversicherungen von Porsche in den gemeinsamen Auslandsmärkten agieren. Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Ukraine und Ungarn zählen zu den ersten Märkten, in denen die Partnerschaft umgesetzt wird. Eine Ausweitung der Kooperation auf weitere Länder in der CEE-Region ist geplant. Zu den Fahrzeugmarken der Porsche Gruppe gehören Volkswagen, Audi, Seat Skoda, Porsche sowie die Exklusivmarken Bentley, Lamborghini und Bugatti.

Seit Anfang der Neunzigerjahre ist UNIQA in der CEE-Region tätig und betreut 4,9 Millionen Kunden in 15 Ländern. Bereits heute stammt jeder zweite Kunde aus der CEE-Region.

Die Märkte in CEE bieten große Wachstumschancen, die bei einem Vergleich der Pro-Kopf-Ausgaben für Versicherungsprodukte deutlich werden. Während ein Österreicher pro Jahr im Durchschnitt rund 2.000 Euro für seine Versicherung investiert, betragen diese Pro-Kopf-Ausgaben in Ungarn etwa 270 Euro pro Jahr und in der Ukraine nur 45 Euro pro Jahr.

Mit rund 300.000 Finanzierungsverträgen und 344.000

Versicherungsverträgen ist die Porsche Bank der größte und erfolgreichste Fuhrparkhalter in Österreich, Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Ukraine und Ungarn. Rund 95.000 Fuhrparkmanagementverträge (Finanzierung und Wartung) machen die Porsche Bank auch im Bereich des Flottenmanagements zu einem Spitzenunternehmen.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). 22.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 19 Ländern rund 9,0 Millionen Kunden. Mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung besitzen wir zwei starke Marken, die uns eine sehr gute Basis für unser weiteres Wachstum bieten. In Österreich sind wir mit einem Marktanteil von rund 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE sind wir in 15 Ländern zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in Italien, der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Porsche Bank

Die Porsche Bank ist ein Tochterunternehmen der Porsche Holding Salzburg und besitzt mehr als 45 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzierung, Versicherung und Wartung. Mit rund 300.000 Finanzierungsverträgen und 344.000 Versicherungsverträgen im In- und Ausland ist die Porsche Bank der größte und erfolgreichste Fuhrparkhalter in Österreich sowie den angrenzenden Nachbarstaaten und Südosteuropa (Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Ukraine und Ungarn). Rund 120.000 Wartungsverträge im In- und Ausland machen die Porsche Bank auch im Bereich des Flottenmanagements zu einem der führenden Unternehmen. Seit Mai 2009 ist die Porsche Bank zudem im Einlagengeschäft und Direktsparen tätig.

