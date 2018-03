Erni Mangold für NEOS: Leidenschaftliches Plädoyer für mündigere Bürgerinnen und Bürger und Aufruf zu mehr Mut

Mangold: "In diesem Land müssen wir die Menschen aufrütteln und viel lästiger sein"

Wien (OTS) - NEOS hat mit Kult-Schauspielerin Erni Mangold eine prominente Unterstützerin gefunden. Sie wünscht sich vor allem von ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mehr Mut, um gegen den bestehenden Stillstand in der Politik aufzutreten: "Dass so wenige sich trauen, sich hinzustellen und zu sagen "So kanns nicht weitergehen", find ich ein bisschen feig. Weil ich finde schon, dass sie das machen könnten. So wie ich das auch mache. Weil ich sagen muss: Ich halte es so eigentlich nicht mehr aus. In diesem Land müssen wir die Menschen aufrütteln und viel lästiger sein."

Warum sie gerade NEOS schätzt: "Sie machen sehr viel für die Jugend, das finde ich wichtig, sie sind eine aufstrebende Partei und sie sind in ihrem Herzen ehrlich."

NEOS Spitzenkandidat Matthias Strolz freut sich über die offenen Worte: "Erni Mangold ist eine kraftvolle Dame, die sich alles selbst aufgebaut hat. Sie schätzt uns als Stachel im Fleisch der Stillstandspolitik und unseren Einsatz für die Jungen."

