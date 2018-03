Tränen - kostbar für unsere Gesundheit

Baierbrunn (OTS) - Wer nah am Wasser gebaut ist, bei dem fließen ständig Tränen. Ob vor Freude oder Trauer, immer kullern die nassen salzigen Tropfen über die Wangen. Warum wir Menschen weinen, das konnten Wissenschaftler bisher nicht vollständig aufklären. Aber klar ist, dass Tränen für uns unentbehrlich sind. Dazu Hans Haltmeier, Chefredakteur der "Apotheken Umschau":

O-Ton 15 sec.

"In erster Linie halten Tränen die Augen feucht. Wir blinzeln deswegen auch 10 bis 15 Mal pro Minute und verteilen dadurch die Feuchtigkeit gleichmäßig über die Hornhaut. So wird die Hornhaut auch ernährt und geschützt."

Trockene Heizungsluft und Zigarettenqualm können zu trockenen Augen führen, ebenso die Gebläse von Klimaanlagen oder Autos. Aber es gibt auch andere Ursachen:

O-Ton 18 sec.

"Das können zum Beispiel Infektionen sein, das können Nebenwirkungen von Medikamenten sein oder auch zu lange Bildschirmarbeit. Generell gilt: Zugluft sollte man vermeiden, im Sommer bei intensiver Sonneneinstrahlung eine Sonnenbrille tragen und auch immer bewusst und viel blinzeln."

Wer unter trockenen Augen leidet, kann Augensprays oder Augentropfen benutzen. Viele greifen auch zu so genannten künstlichen Tränen:

O-Ton 21 sec.

"Künstliche Tränen gibt es in der Apotheke, die helfen recht gut bei leichten Beschwerden mit trockenen Augen. Das geht so, dass man da einen Tropfen davon in den Bindehautsack träufelt. Mehr sollte es nicht sein, denn sonst spült man die Wirkstoffe wieder aus dem Auge raus. Wenn die Beschwerden länger andauern, sollte man auf jeden Fall zum Augenarzt gehen."

Manche Menschen wachen morgens wegen der trockenen Augen mit verklebten Lidern auf. Augenärzte empfehlen in diesem Fall sanfte Lidrand-Massagen, schreibt die "Apotheken Umschau". Ein weiterer Tipp: zum Säubern der verklebten Augen benutzt man am besten warme Augenkompressen, Wattestäbchen und Babyshampoo.

ACHTUNG REDAKTIONEN:

Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio @ newsaktuell.de.

Rückfragen & Kontakt:

Ruth Pirhalla

Tel. 089 / 744 33 123

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: pirhalla @ wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.apotheken-umschau.de