Kapsch startet in den Lehrlingsherbst: Technische Berufe zum Anfassen

Wien (OTS) - Das weltweit erfolgreiche Technologieunternehmen Kapsch bietet im Rahmen der Berufsinfotage 2013 diesen Herbst wieder zahlreiche Möglichkeiten, mehr über technische Berufe zu erfahren. Kapsch Lehrlinge geben dabei praxisnahe Einblicke in technische Berufe.

Zur Vorstellung des Lehrlingsprogramms ist Kapsch ab dieser Woche bei mehreren Berufsinfotagen in Wien präsent. Drei Lehrberufe stehen bei Kapsch zur Auswahl: Elektronik, Informationstechnologie-Technik und die Ausbildung zur/m Industriekauffrau/ mann. Vielfältige Ausbildungen im technischen Bereich stehen bei der Kapsch im Zentrum. Insgesamt werden gerade über 60 Mädchen und Burschen Lehrlinge bei Kapsch im Rahmen eines umfassenden Ausbildungsprogramms in das Berufsleben begleitet. Das Unternehmen bietet seit mehr als 70 Jahren begehrte Lehrlingsausbildungen im Technologiebereich in Österreich. 98 Prozent der ausgebildeten Lehrlinge haben nach ihrer Ausbildung auch einen Arbeitsplatz in Unternehmen der Kapsch Group.

"Es ist uns ausgesprochen wichtig, bei diesen Veranstaltungen vor Ort dabei zu sein", erklärt Mag. Rudolf Bernscherer, Leiter des Bereichs Human Ressource bei Kapsch. "So können wir den Jugendlichen einen neuen oder auch einen anderen Berufsweg aufzeigen und vor allem Mädchen für Technik begeistern", so Bernscherer. Kapsch ist bei den Berufsinfotagen mit einem eigenen Stand vertreten und bietet angehenden Lehrlingen die Möglichkeit, bei Hands-on-Trainings selbst ihr technisches Geschick unter Beweis zu stellen. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler dabei von den derzeitigen Lehrlingen bei Kapsch. So bekommen Interessierte einen lebendigen Eindruck davon, welche Aufgaben sie in diesem Berufsfeld erwarten.

Kapsch ist bei folgenden Berufsinfotagen vertreten:

Berufsinfotag 13. Bezirk

Datum: 19.9.2013, 9.00 bis 17.00 Uhr; 20.9.2013 , 9.00 bis 15.30 Uhr Ort: VHS Volkshochschule Hietzing

Hofwiesengasse 48, 1130 Wien

Berufsinfotag 14. und 16. Bezirk

Datum: 26.9. 2013, 8.00 bis 14.30 Uhr

Ort: Louis Braille Haus

Hägeling. 4-6, 1140 Wien

Berufsinfotag 2. und 20. Bezirk

Datum: 15.10.2013, 8.00 bis 14.30 Uhr

Ort: Haus der Begegnung Brigittenau

Raffaelgasse 11-13, 1200 Wien

Berufsinfotag 4., 5. und 6. Bezirk

Datum: 24.10.2013, 8.00 bis 14.30 Uhr

Ort: Bezirksvorstehung Margareten

Schönbrunner Straße 54, 1050 Wien

Meidlinger Mädchen- und Burschen-Tag

Datum: 6. / 7.11.2013

Ort: Berufsschule Längenfeldgasse/ Festsaal,

Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

Kapsch zählt zu den erfolgreichsten Technologieunternehmen Österreichs mit globaler Bedeutung in den Zukunftsmärkten Intelligent Transportation Systems (ITS), Railway und Public Operator Telecommunications sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Zur Kapsch Group zählen die drei Schlüsselgesellschaften Kapsch TrafficCom, Kapsch CarrierCom und Kapsch BusinessCom. Als Familienunternehmen mit Sitz in Wien steht Kapsch seit mehr als 100 Jahren für die konsequente Entwicklung und Implementierung neuer Technologien zum Nutzen seiner Kunden. Mit einer Vielfalt von innovativen Lösungen und Dienstleistungen leistet Kapsch einen wesentlichen Beitrag zur verantwortungsbewussten Gestaltung einer mobilen und vernetzten Welt. Die Unternehmen der Kapsch Group beschäftigen in ihren weltweiten Niederlassungen und Repräsentanzen rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

