DIENSTAG: Bundesministerin Schmied unterwegs in Mariahilf und Margareten

Besucht VHS polycollege und enthüllt Gedenktafel

Wien (OTS/SPW) - Bundesministerin Claudia Schmied besucht am Dienstag, dem 17. September 2013, ab 12 Uhr die VHS polycollege Siebenbrunnengasse, gemeinsam mit Frauenstadträtin Sandra Frauenberger und Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery. Auf dem Programm stehen dabei Klassenbesuche sowie ein ExpertInnengespräch zum Thema Erwachsenenbildung. Anschließend stehen die Enthüllung einer Gedenktafel an der Berufsschule Mollardgasse und ein Atelier-Besuch auf dem Programm. Begleitet wird die Ministerin u.a. von Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann. Die Medienvertreterinnen sind dazu herzlichst eingeladen.****

-) ab 12 Uhr: Besuch der VHS polycollege Siebenbrunnengasse

ab 13.10 Uhr: ExpertInnengespräch zum Thema Erwachsenenbildung mit u.a. SozialarbeiterInnen, KursleiterInnen, Unterrichtenden und KursteilnehmerInnen des VHS polycollege.

ZEIT: 12 Uhr, ORT: VHS polycollege, Siebenbrunnengasse 37, 1050 Wien Mit: Stadträtin Sandra Frauenberger, Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery, VHS polycollege-Direktorin Silvia Schauer, MSc.

-) ab 14 Uhr: Gedenktafel-Enthüllung "Erinnern für die Zukunft" in Mariahilf

In Mariahilf fielen der NS-Herrschaft über 800 Menschen zum Opfer. Zum ehrenden Andenken an diese Menschen werden unter dem Motto "Erinnern für die Zukunft" bleibende Gedenkobjekte geschaffen. ZEIT: 14:00 Uhr, ORT: Berufsschule Mollardgasse 87, 1060 Wien

ab 15:00 Uhr: Besuch des Ateliers Rolf Laven

Mit: Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann, LAbg. Nicole Berger-Krotsch, LAbg. Peko Baxant, OSR Ing. Robert Patocka (Leiter des Zeitgeschichte-Projekts "Judenklasse"), Gabriele Mörk, Vorsitzende Jugend am Werk und Berufsschuldirektor Ing. Heinz Pöcher.

