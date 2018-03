Nightlife University schafft Plattform für tausende neue Jobs

Chicago (ots/PRNewswire) - Während viele Menschen im 21. Jahrhundert verzweifelt nach neuen Arbeitsplätzen suchen, bietet die Nachtleben-Branche weiterhin regelmässig Arbeitsmöglichkeiten. Laut Statistiken arbeiten circa 100 Millionen Menschen weltweit in der Nachtleben-Branche. Nightlife University ist eine neue Plattform, die als schneller Zugangsweg zu Anstellungen in der Nachtleben-Branche entwickelt wurde und auf der für Arbeitssuchende Onlinekurse sowie eine Job-Datenbank bereitgestellt wird.

Nightlife University (http://www.nightlifeuniversity.com) wurde von zwei jungen enthusiastischen Berufstätigen gegründet: Alex Gustafson, ein 21-Jähriger Medizinstudent aus Chicago mit einem leidenschaftlichen Scharfblick für das Nachtleben, und Marko Goodman (31), ein Experte für das Nachtleben aus Europa und Besitzer von mehreren der beliebtesten Clubs in Belgrad. Die zwei Unternehmer trafen sich am Schalter für verlorengegangenes Gepäck während eines Trips nach Bangkok. Der zwölfstündige Flug gab ausreichend Zeit, um eine neue Freundschaft und Geschäftsidee zu entwickeln, die nun, zwei Jahre später, zur Geburt der Nightlife University führte.

Das Konzept der Nightlife University ist weltweit einzigartig. Über diese Plattform können Interessierte direkt von einigen der anerkanntesten Akteure in der Nachtleben-Branche über verschiedene Onlinekurse und -weiterbildungen lernen, wodurch sie einen leichteren Zugang zu Jobs in diesem Bereich erhalten werden. Die Job-Datenbank enthält viele Beschäftigungsmöglichkeiten weltweit in Clubs, Bars und bei Events und Festivals. Die gelisteten Jobs reichen von Jobs für Bartender und Bouncer bis hin zu professionellen DJs und Sängern.

Unter anderem haben folgende Akteure mit ihrem Wissen und ihrer Expertise zur Nightlife University beigetragen: Neil McLellan -Musikproduzent für Madonna und Prodigy, Ninoslav Jovanovic -regionaler Leiter für Inhalte von MTV, Legende des Nachtlebens -Casper - Besitzer des heissesten Clubs in Amsterdam "Jimmy Woo", Francesco Stragapede - PR-Manager des Clubs "Armani Prive" in Milano, David Lescarret - General Manager des "Cavalli Club" in Dubai und Diego Leon - Event Manager des Clubs "Amnesia" in Ibiza.

Interessierte können sich für die Nightlife University einschreiben, indem Sie die Website http://www.nightlifeuniversity.com besuchen. Kurse können bereits für nur 49 $ besucht werden und die Job-Datenbank steht kostenfrei zur Verfügung.

