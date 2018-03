Walser: Keine Zustimmung zum LehrerInnen-Dienstrecht

Grüne verlangen Umsetzung des Grundsatzes "gleiches Geld für gleichwertige Arbeit"

Wien (OTS) - "Die Grünen werden diesem Regierungsentwurf zum LehrerInnen-Dienstrecht mit Sicherheit nicht zustimmen", zeigt sich Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, über anderslautende Vermutungen im heutigen Ö1-Morgenjournal erstaunt: "Bei jeder Reform haben die Bedürfnisse der Kinder im Zentrum der Überlegungen zu stehen. Das ist im vorliegenden Begutachtungsentwurf nicht der Fall. Er ist angelehnt an das alte Dienstrecht, das auf Klosterschulen und Militärakademien zu Zeiten Maria Theresias zurückgeht. Was wir brauchen, ist ein Dienstrecht für eine Schule des 21. Jahrhunderts."

Walser verweist etwa auf den dringend notwendigen Ausbau ganztägiger Schulformen: "Die Arbeitsleistung der Lehrkräfte lässt sich nicht allein in Unterrichtsstunden bemessen," kritisiert Walser das Dienstrechtsmodell der Regierung. "Was wir brauchen, ist die Beschreibung und Bezahlung aller wesentlichen Tätigkeiten der LehrerInnen. Dazu gehören neben dem Unterricht auch Nach-/Vorbereitung, Korrektur und standortbezogene Tätigkeiten für Mentoring, Schulentwicklung, Projekte und Schulveranstaltungen. Individuelle Beratung und Förderung, administrative und koordinierende Tätigkeiten von KustodInnen, Klassenvorständen, KlassenlehrerInnen, AdministratorInnen, FachkoordinatorInnen und vieles mehr sind heute selbstverständliche Bestandteile der Arbeit in Schulen und müssen auch im Dienstrecht und in der Bezahlung berücksichtigt werden."

Der Grüne Bildungssprecher schließt sich diesbezüglich der Kritik der Österreichischen LehrerInnen-Initiative (ÖLI-UG) an und fordert für alle Lehrkräfte die Verwirklichung des Grundsatzes "gleiches Geld für gleichwertige Arbeit": "Das gilt insbesondere für die KindergartenpädagogInnen, die im vorliegenden Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt werden."

