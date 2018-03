Margareten: Neuer begrünter Innenhof für Volksschule Stolberggasse

Wien (OTS) - Eine Schulsanierung der besonderen Art erfreut die SchülerInnen der Volksschule Stolberggasse 53 in Wien Margareten: Im Sommer dieses Jahres wurde der Innenhof neu gestaltet und saniert. Der Schulhof ist mittlerweile beliebter Aufenthaltsort mit Spiel- und Lehrmöglichkeit im "Grünen". Der Hofbereich verfügt über einen strukturierten Bereich zum Spielen, zwei Aufenthaltsplätze, davon ist einer überdacht. Zudem spenden diverse Bäume und Pflanzen Schatten. Die ursprüngliche Begrünung durch Kletterpflanzen an der Ziegelfassade wurde erneuert und trägt ebenso zu einer angenehmen Atmosphäre bei.

"Bunter und Grüner - ein Wunsch vieler Schulkinder ist heute in Erfüllung gegangen", freut sich Stadtrat Christian Oxonitsch. Eine Besonderheit stellt an diesem Standort auch die Kooperation zwischen dem angrenzenden Wirtschaftsmuseum und der Volksschule dar. In einem gemeinsamen Projekt wurden die gegenseitigen Nutzungsmöglichkeiten ausgeschöpft und neue Synergien geschaffen."

Für das Projekt wurden 50.000 Euro an Bau- und Sanierungskosten veranschlagt. Der Bezirk hat die Maßnahmen finanziert, die Stadt Wien hat das Projekt mit 40 Prozent gefördert.

"Ich freue mich, dass wir den Kindern der Stolberggasse den neu gestalteten Innenhof übergeben können. Hier wird nicht nur das Herumtollen in den Pausen großen Spaß machen, sondern auch das Lernen unter freiem Himmel eine tolle Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler werden ", betont Bezirksvorsteherin Mag. Susanne Schaefer-Wiery, welche sich auch "für die ausgezeichnete Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer bedankt".

