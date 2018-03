Tag der offenen Tür im Amtshaus Margareten am 19. September

Wien (OTS) - Die Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery lädt am Donnerstag, dem 19. September, zum Tag der offenen Tür in das Amtshaus Margareten (5., Schönbrunnerstraße 54). Um 10.00 und um 14.00 Uhr können BesucherInnen an einem Rundgang durch die Räumlichkeiten teilnehmen. Um 11.00 und um 14.00 Uhr nimmt die Bezirksvorsteherin persönlich Anliegen entgegen. Vertreten sind am Tag der offenen Tür neben Standesamt und Magistratischem Bezirksamt auch der Bürgerdienst der Stadt, das Sozialzentrum der MA 40 und das Bezirksmuseum Margareten. Zudem wird die Bundespolizei Wien um 11.00 und um 15.00 Uhr im Festsaal des Amtshauses Vorträge zum Thema Sicherheit abhalten. Der Eintritt ist frei.

