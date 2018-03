LAJUNA - Du hast die Wahl!

Diskutieren, informieren, tanzen, und Party für Jugendliche in Wien

Wien (OTS) - Tausende Jugendliche kommen jedes Jahr zur LAJUNA - der Langen Nacht der Wiener Jugendarbeit - um sich an den vielfältigen Angeboten der Vereine zu beteiligen. Am Freitag, den 20. September, ab 18 Uhr ist neben dem Feiern das Thema Wählen ein Schwerpunkt, denn viele junge WienerInnen haben bei der Nationalratswahl zum ersten Mal die Möglichkeit dazu - sie bekommen alle Infos über ihr Wahlrecht.

"Wien ist weltweit eine der lebenswertesten Städte für junge Menschen. Jugendliche finden in unserer Stadt nicht nur viele Freizeit- und Bildungsangebote, auch hinsichtlich der Jugendbetreuung hat Wien ein international herausragendes Angebot. Die Lange Nacht der Wiener Jugendarbeit ermöglicht Jugendeinrichtungen ihre Angebote zu präsentieren. Junge Menschen sehen auf diese Weise welche Möglichkeiten es gibt, was alles für sie getan wird und dass wir ihre Anliegen und Meinungen ernst nehmen", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

Nur wer wählt, redet mit!

Rund eine Woche vor der Nationalratswahl, bei der über 30.000 Jung- und ErstwählerInnen ab 16 Jahren aufgerufen sind ihre Stimme abzugeben, wird es in Jugendtreffs und an öffentlichen Plätzen Information, Probewahlen und Diskussionen geben. Unter der Adresse www.dhdw.at steht nicht nur der Informationsfolder "Du hast die Wahl" zum Download bereit, sondern auch Links zu weiteren Seiten, die über die wahlwerbenden Parteien, den Wahlvorgang selbst und politische Hintergründe informieren.

Für jede und jeden was dabei

Neben dem Thema Wahlen werden aber auch Sport, Kultur und Spaß nicht zu kurz kommen. Jede Location hat ihr eigenes, maßgeschneidertes Programm, das von den Jugendlichen mitgestaltet wird. Auf vielen Bühnen werden junge KünstlerInnen ihre Talente und ihr Können unter Beweis stellen. Einer der Höhepunkte wird auch dieses Jahr wieder "move it [on stage]" sein, bei dem junge KünstlerInnen den Auer-Welsbach-Park in Penzing rocken. Dazu gibt es Tret-Gokart-Rennen, Volleyball und Basketball sowie eine tolle Chillout-Zone mit Buffet.

Und das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt des Programms. Das gesamte Programm zur "LAJUNA - Lange Nacht der Jugendarbeit" mit über 50 Locations gibt es auf www.lajuna.at sowie telefonisch bei der wienXtra-jugendinfo unter 4000-84 100.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Höflinger

MA 13 - Fachbereich Jugend

Tel: 01 4000-84371

E-Mail: Michael.Hoeflinger @ wien.gv.at

www.bildungjugend.wien.at



Mag. Florian Weis

Mediensprecher StR Christian Oxonitsch

Telefon: 01 4000-81440

E-Mail: florian.weis @ wien.gv.at