"Schau mal, wer da spricht" - das neue innovative Erstleserkonzept von cbj -BILD

Ohne die Kulturtechnik Lesen geht es nicht! Nur wer einem Text seinen Sinn entnehmen kann, findet sich in der modernen Mediengesellschaft zurecht. Kinder können das Lesen daher nicht früh genug lernen und üben.

Ein gänzlich neuartiges und innovatives Erstleserkonzept präsentiert cbj mit "Schau mal, wer das spricht". Die Reihe, die zum 23. September 2013 startet, bietet jungen Lesern die Möglichkeit, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und so die Welt der Buchstaben spielend zu entdecken und zu erforschen.

Um den Kindern das Lesen zu erleichtern, werden die Geschichten vor allem in Dialogen erzählt. Bildvignetten zeigen, welcher Charakter gerade spricht. Kurze Sätze und große Schrift vereinfachen den Einstieg ins Lesen und sind für Anfänger gut zu bewältigen. Zudem verlocken farbige Illustrationen auf jeder Doppelseite zum Schauen und Entdecken.

"Schau mal, wer da spricht" lebt nicht nur durch sein neuartiges Konzept sondern vor allem auch durch die starken Geschichten. So steht der Reihenstart ganz im Zeichen des charmanten kleinen "Ritter Tobi". Die liebenswerten Geschichten der erfahrenen Kinderbuchautorin Frauke Nahrgang rund um Tobi und seinen Freund, den Drachen Hoppla, entführen in die Welt der Burgen und Fürsten und bewegen sich genau auf Augenhöhe mit den jungen Lesern. Ergänzt werden die beiden Bände "Ritter Tobi und der kleine Drache Hoppla" und "Ritter Tobi auf Burg Funkelstein" von "Der kleine Drache Kokosnuss - Lustige Witze für Erstleser".

Für cbj stellt die Erstleseförderung seit vielen Jahren einen zentralen Punkt der programmatischen Arbeit dar. Die Erfahrung und Expertise, die durch die seit vier Jahren auf dem Markt befindliche Reihe "Erst ich ein Stück dann du" gewonnen wurden, konnte für das neue Konzept konsequent weiterentwickelt werden. "´Schau mal, wer da spricht´ schließt logisch an die äußerst erfolgreiche Reihe ´Erst ich ein Stück dann du´ an, die 2009 bei cbj entwickelt wurde.", so cbj-Verlagsleiter Jürgen Weidenbach.

