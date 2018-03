Änderungen am Gesetzesvorschlag an

Neue EU-Passagierrechte: ÖVP-Verkehrssprecher kündigt

Brüssel, 16. September 2013 (ÖVP-PD) Der Verkehrssprecher

der ÖVP im EU-Parlament kündigt Änderungen an der geplanten Neufassung der Rechte von Flugreisenden an: "Der

Gesetzesvorschlag geht in die richtige Richtung, aber in

einigen Punkten wird das Parlament noch erheblich nachbessern müssen", so Pirker vor den heutigen Verhandlungen im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments. "Dass man beispielsweise

erst nach fünf Stunden Wartezeit ein Recht auf Aussteigen hat,

wenn ein Flieger auf dem Rollfeld festsitzt, kann nicht ganz

ernst gemeint sein. Wir werden solche Schikanen nicht dulden", erklärt der ÖVP-Europaabgeordnete heute in Brüssel. Auch die Entschädigungsansprüche bei großen Verspätungen will Pirker korrigieren: "Ab drei Stunden Verspätung soll man die gleichen Rechte haben, wie bei Flugannullierung." ****

Wichtig sind Pirker einfache Verfahren zur Durchsetzung

der Rechte der Reisenden: "So einfach wie der Kauf eines

Flugtickets muss das Durchsetzen der Rechte und die

Entschädigungen von Flugreisenden werden, wenn Flüge verspätet sind oder annulliert werden", fordert der er. "Es kann nicht

sein, dass man mittlerweile mit drei Klicks innerhalb weniger Sekunden ein Flugticket im Internet kaufen kann, gleichzeitig

es aber keine effizienten und kundenfreundlichen Verfahren zur Durchsetzung des Rechts auf Entschädigung, Unterkunft,

Verpflegung oder anderweitige Beförderung gibt", so Pirker.

"Die umständlichen Beschwerdeverfahren halten die

Passagiere oft davon ab, von ihren Rechten Gebrauch zu machen. Deshalb müssen die Fluggesellschaften verpflichtet werden, entscheidungsbefugte Anlaufstellen an den Flugterminals einzurichten. Diese Anlaufstellen müssen zugänglich und

sichtbar sein, nicht versteckt in einem Bürogebäude am anderen Ende des Flughafens", will der EU-Parlamentarier. Dort soll

mit einem einheitlichen Formular, das in allen EU-Sprachen zur Verfügung gestellt wird, ein Verfahren zur Durchsetzung der

Rechte eingereicht werden können. "Dies muss sofort, einfach

und ohne zusätzliche Kosten funktionieren", so Pirker.

