Wienerberger präsentiert hilfreiches Energieeffizienz-Webtool für Bauherren und Interessierte

Praktisches Programm hilft nachhaltig und energieeffizient bauen

Wienerberger e4-Kalkulator simuliert Energieverbräuche anhand individuell konfigurierbarer Modellhäuser

e4-Kalkulator basiert auf e4-Konzept - Infos unter www.energieberater.at

Gesunde, energieeffiziente und nachhaltige Gebäude, die attraktiv und leistbar sind - das wünschen sich Bauherren von heute. Wienerberger bietet Lösungen, die diesen Wünschen entgegen kommen -zum Beispiel den neuen e4-Kalkulator. Das praktische Online-Tool ermöglicht es, den Energieverbrauch und die Energiekosten bei unterschiedlichen Modelhäusern zu simulieren. Der Clou: Anwender haben die Möglichkeit mit wenigen Klicks zwischen verschiedenen Ziegelprodukten, Baustandards, Heizsystemen und Energieträgern zu wechseln. Optimal für künftige Bauherren, die sich mit dem wichtigen Thema Energieeffizienz beschäftigen.

Die Berechnungsalgorithmen des e4-Kalkulators wurden gemeinsam mit dem Forschungsbereich Bauphysik und Schallschutz der Technischen Universität Wien entwickelt. Neu ist auch, dass die Software des Online-Tools im sogenannten "Responsive Design" konzipiert wurde, das es ermöglicht, dass der e4-Kalkulator auch über Smartphones und Tablets aufgerufen werden kann. Das Endgerät wird automatisch erkannt.

Grundlage des Kalkulators ist das Wienerberger e4-Konzept, das Energieeffizienz, erneuerbare Energieträger, eine einzigartige Lebensqualität und erschwingliche Errichtungs- und Erhaltungskosten verbindet. Dieses ganzheitlich orientierte Konzept zeigt, dass es mit natürlichen, keramischen Baustoffen - wie dem Porotherm W.i mit integrierter Wärmedämmung - bereits heute möglich ist, innovative und auch leistbare Gebäude für die Anforderungen der Zukunft zu errichten.

Planungshilfe zur Überprüfung und Optimierung der Energieeffizienz

Alexander Lehmden, Projektmanager Wienerberger AG, freut sich über den neuen e4-Kalkulator: "Unser Ziel war es, das Thema Energiesparen für Bauherren und solche, die es noch werden wollen, einfach und verständlich abzubilden. Die praktische Web-Applikation, steht ab sofort online und auch für alle Smartphone-Betriebssysteme unter www.energieberater.at zur Verfügung. Interessierte können damit unter anderem den Heizwärmebedarf, die Herstellkosten, den Primärenergiebedarf, die Gesamtenergiekosten und den CO2-Ausstoß des konfigurierten Hauses berechnen und die Ergebnisse nach Veränderungen der Parameter vergleichen. Ein wichtiger Schritt, um die Auswirkungen unterschiedlicher Maßnahmen auf die Energieeffizienz besser zu verstehen."

Energieeffiziente Lösungen für die Praxis

Für die praktische Umsetzung bietet Wienerberger Ziegel mit der neuen Ziegel-Generation Porotherm W.i eine weitere innovative Lösung für energiesparendes, umweltschonendes und wohngesundes Bauen. Der Porotherm W.i - der in sechs verschiedenen Wanddicken zur Verfügung steht - ist der optimale Baustoff für wertbeständige Gebäude mit einschaligen Ziegelmauerwerken ohne zusätzlich anzubringende Wärmedämmung, denn bei diesem Ziegel ist die Wärmedämmung in Form von Steinwolle bereits integriert. Die Verbindung von porosiertem Ziegel und einer hochwertigen mineralischen Dämmung eignet sich optimal für Außenwände von ökologischen Niedrigenergie-, Passiv- und Sonnenhäusern.

Über Wienerberger Ziegelindustrie

Die Wienerberger Ziegelindustrie GmbH ist der größte heimische Anbieter von Produkten und Lösungen für Ziegelmauerwerke. Das Unternehmen betreibt in Österreich sechs Produktionsstätten für Hintermauer-Ziegel sowie ein Werk für Klinker-Ziegel. Baustoffinnovationen - wie der Porotherm W.i, der mit natürlicher Mineralwolle verfüllte Planziegel - ermöglichen energiesparendes, wohngesundes Bauen und sichern die Nummer-1-Position von Wienerberger am österreichischen Ziegelmarkt. Der Firmensitz befindet sich in Hennersdorf südlich von Wien. Im Jahr 2012 beschäftigte die Wienerberger Ziegelindustrie GmbH rund 220 Mitarbeiter. (www.wienerberger.at)

