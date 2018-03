Grüne Wien/Werner-Lobo: International gefeierter Clown Jango Edwards in Spanien in Schubhaft

Träger des Goldenen Verdienstzeichens der Stadt Wien wurde in Barcelona festgenommen

Wien (OTS) - Der 63jährige Clown, Regisseur und Comedian Jango Edwards wurde gestern nach seiner Rückreise nach einem Auftritt in Moskau in seine Heimatstadt Barcelona auf dem Flughafen der katalanischen Hauptstadt verhaftet und in Schubhaft genommen. Das teilte der Kultursprecher der Grünen Wien, Klaus Werner-Lobo, am Montag früh den Medien mit. "Jango Edwards hat mich gestern nacht am Handy aus einer Zelle am Flughafen in Barcelona kontaktiert um mich von seiner soeben erfolgten Verhaftung zu unterrichten. Obwohl er seit Jahrzehnten in Europa und seit vielen Jahren in Barcelona lebt, hat er als US-Staatsbürger offenbar keinen gültigen Aufenthaltstitel und fürchtet nun nach Russland abgeschoben zu werden, wo der mittlerweile gealterte und körperlich sehr angeschlagene Künstler völlig verloren wäre."

Sein österreichischer Manager, Comicodeon-Geschäftsführer Jürgen Gschiel: "Jango klang sehr mitgenommen am Telefon. Er ist schon länger gesundheitlich angeschlagen und hätte nach seinen Auftritten in Österreich Ende September einige Untersuchungen an seiner linken Hand und an der Wirbelsäule vor sich - so mache ich mir jetzt große Sorgen um seine Gesundheit."

Jango Edwards wurde in Österreich vor allem durch die Mitwirkung an der ORF-Comedyreihe Tohuwabohu und zahlreiche Auftritte - zuletzt Ende August beim Internationalen Comicodeon Clownfestival in der Kulisse - einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Im Dezember wurde er auf Vorschlag der Grünen von Kulturstadtrat Mailath-Pokorny mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Stadt Wien ausgezeichnet, die Festrede hielt auf seinen Wunsch Klaus Werner-Lobo. "Ich habe nach Erhalt der Nachricht von der Verhaftung sofort Jangos Freund, den ebenfalls international bekannten Künstler Leo Bassi kontaktiert, der ebenfalls in Spanien lebt und sich nun mithilfe lokaler Anwälte darum bemüht, dass Jango Edwards wenigstens in die USA ausreisen darf, da er ohnehin vorgehabt hat am Mittwoch nach Detroit zu fliegen. Die spanischen Behörden wollen darüber bis heute Nachmittag entscheiden." Von dort könne der Weltkclasseclown dann ein reguläres Visum für Europa beantragen.

"Jango hat bei seinem letzten Wienaufenthalt auch den Flüchtlingen im Servitenkloster einen Solidaritätsauftritt gewidmet. Nun wurde er -obwohl seit Jahrzehnten in ganz Europa gefeierter Star - selbst Opfer des europäischen Abschieberegimes. Wir werden diesem großen europäischen Comedian ebenfalls Solidarität zollen und uns dafür einsetzen dass er hier, wenn er es wünscht, seinen Lebensabend verbringen kann", so der Grüne Kultursprecher abschließend.

