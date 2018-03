NEOS Termine von 16. bis 22. September

38. Woche vom 16. bis 22. September

(Änderungen vorbehalten)

Montag, 16.9.2013

10:30 Uhr - Pressekonferenz mit Matthias Strolz, Angelika Mlinar, Hans Peter Haselsteiner und Brigitte Gerhold (Spitzenkandidatin Tirol) im aDLERS HOTEL, Bruneckerstr.1, 6020 Innsbruck

14-18 Uhr - Beate Meinl-Reisinger (Spitzenkandidatin Wien) auf Pink Revolution Tour am Wallensteinplatz, 1200 Wien

14-18 Uhr - Christoph Vavrik (Spitzenkandidat Steiermark) auf Pink Revolution Tour am Andritzer Hauptplatz, Andritz

15:30-16:30 Uhr - Matthias Strolz, Angelika Mlinar, Brigitte Gerhold (Spitzenkandidatin Tirol) und Hans Peter Haselsteiner auf Pink Revolution Tour auf der Maria Theresien Strasse in Innsbruck

18:30 Uhr - Vortrag von Hans Peter Haselsteiner "Nur NEOS kann den Stillstand aufbrechen!" mit Angelika Mlinar und Brigitte Gerhold (Spitzenkandidatin Tirol) in Innsbruck

19 Uhr - Niki Scherak (Spitzenkandidat NÖ) beim Infoabend im Mautwirtshaus, Kaiserin Elisabethstr. 22, 2340 Mödling

19:30 Uhr - Gerald Loacker (Landessprecher Vorarlberg) bei der Podiumsdiskussion zum Thema Bildung und Schule mit Parteienvertretern im Vorarlberger Hof, Viehmarktstr. 3, in Dornbirn teil

Dienstag, 17.9.2013

9-12 Uhr - Niki Scherak (Spitzenkandidat NÖ) auf Pink Revolution Tour in Baden

10 Uhr - Rainer Hable (Spitzenkandidat OÖ) auf Pink Vibrations Tour im Innviertel

10-14 Uhr - Christoph Vavrik (Spitzenkandidat Steiermark) auf Pink Revolution Tour bei der Uni Mensa, Graz

12 Uhr - Matthias Strolz beim Presse Online Live-Chat

14-16 Uhr - Niki Scherak (Spitzenkandidat NÖ) auf Pink Revolution Tour in Wr. Neustadt

14-18 Uhr - Beate Meinl-Reisinger (Spitzenkandidatin Wien) auf Pink Revolution Tour auf der Mariahilferstrasse 55, 1060 Wien

16-18 Uhr - Brigitte Gerhold (Spitzenkandidatin Tirol) auf Pink Revolution Tour beim M-Preis in Reichenau

18:30 Uhr - Matthias Strolz beim Kleine-Zeitung Salon im Orpheum Graz

Mittwoch, 18.9.2013

9-12 Uhr - Rainer Hable (Spitzenkandidat OÖ) auf Pink Revolution Tour in Braunau am Stadtplatz

10-13 Uhr - Niki Scherak (Spitzenkandidat NÖ) auf Pink Revolution Tour in St. Pölten

12-18 Uhr - Rainer Hable (Spitzenkandidat OÖ) auf Pink Revolution Tour von Sierning über Bad Hall, Kremsmünster und Kirchdorf nach Steyr

12.30 Uhr - Matthias Strolz beim "ORF Live-Chat"

14-17 Uhr - Christoph Vavrik (Spitzenkandidat Steiermark) auf Pink Revolution Tour auf der TU Graz

14:30-17 Uhr - Niki Scherak (Spitzenkandidat NÖ) auf Pink Revolution Tour in Herzogenburg

15-17 Uhr - Gerald Loacker (Landessprecher Vorarlberg) nimmt an einer Podiumsdiskussion zum Thema Bildung teil. Fachhochschule Dornbirn, Veranstalter: Vorarlberger Schülerunion

15:30-16 Uhr - Brigitte Gerhold (Spitzenkandidatin Tirol) auf Pink Revolution Tour in Innsbruck

17-19 Uhr - Christoph Vavrik (Spitzenkandidat Steiermark) beim Infotisch Café Kaiserfeld, Graz

18:30 Uhr - Rainer Hable (Spitzenkandidat OÖ) beim Open House im Gasthof Pochhacker, Sierningerstrasse 122, in Steyr

22 Uhr - Matthias Strolz nimmt an der Diskussionsrunde in "ATV am Punkt" teil

Donnerstag, 19.9.2013

10 Uhr - Matthias Strolz, Angelika Mlinar und Hans Peter Haselsteiner Pressekonferenz zu aktuellen Umfrageergebnissen und Aussicht Strategie Wahlfinale, in der NEOSphäre, Neustiftgasse 73-75/DG, 1070 Wien

10 Uhr - Rainer Hable (Spitzenkandidat OÖ) auf Pink Revolution Tour im Mühlviertel

12 Uhr - Matthias Strolz beim "Der Standard Live-Chat"

14-15 Uhr, Beate Meinl-Reisinger (Spitzenkandidatin Wien) und Hans Peter Haselsteiner auf Pink Revolution Tour am Naschmarkt

14-18 Uhr - Christoph Vavrik (Spitzenkandidat Steiermark) auf Pink Revolution Tour auf der Hauptbrücke, Graz

15 Uhr - Matthias Chat mit Auslandsösterreicher_innen, NEOSphäre, Wien

17-18 Uhr, Beate Meinl-Reisinger (Spitzenkandidatin Wien) und Hans Peter Haselsteiner auf Pink Revolution Tour auf der Mariahilferstrasse 55, 1060 Wien

18.30 Uhr - Matthias Strolz beim "Presse" Wahltalk - "Und in fünf Jahren?" in der Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien

18 Uhr - Hans Peter Haselsteiner im Dialog mit drei Start-Ups, Veranstaltung "Vom Konzern zum Start-Up" mit Beate Meinl-Reisinger (Spitzenkandidatin Wien) und Niko Alm unter der Moderation von Sebastian Loudon (Herausgeber Horizont/Bestseller) im The HUB, Lindengasse 56, 1070 Wien

18:15 Uhr - Gerald Loacker (Landessprecher Vorarlberg) bei einer Diskussion mit NR-Kandidaten im Medienhaus, Schwarzach

18:30 Uhr - Rainer Hable (Spitzenkandidat OÖ) beim Open House im Restaurant Domviertel, Herrenstraße 36, Linz

20:15 Uhr - Gerald Loacker (Landessprecher Vorarlberg) bei einer Podiumsdiskussion der Ärztekammer mit den Spitzenkandidaten aus dem Wahlkreis im Löwensaal in Hohenems,

Freitag, 20.9.2013

10-12 Uhr - Niki Scherak (Spitzenkandidat NÖ) auf Pink Revolution Tour Mödling

13 Uhr - Matthias Strolz beim "OÖ Nachrichten Live-Chat"

17 Uhr - Matthias Strolz nimmt an der "Live-Stream Konfrontation NEOS - Piraten - KPÖ" von Neuwal teil

14-18 Uhr - Beate Meinl-Reisinger (Spitzenkandidatin Wien) und Christoph Vavrik (Spitzenkandidat Steiermark) auf Pink Revolution Tour in der Herrengasse, Graz

Samstag, 21.9.

9-12 Uhr - Brigitte Gerhold (Spitzenkandidatin Tirol) auf Pink Revolution Tour in Schwaz

9-14 Uhr - Gerald Loacker (Landessprecher Vorarlberg) auf Pink Revolution Tour am Marktplatz/Europapassage in Dornbirn

10 Uhr - Rainer Hable (Spitzenkandidat OÖ) auf Pink Revolution Tour im Mühlviertel

11-16 Uhr - Christoph Vavrik (Spitzenkandidat Steiermark) auf Pink Revolution Tour am Hauptplatz, Leibnitz

10-14 Uhr - Beate Meinl-Reisinger (Spitzenkandidatin Wien) auf Pink Revolution Tour am Yppenplatz, 1160 Wien.

Sonntag, 22.9.

9-12 Uhr - Beate Meinl-Reisinger (Spitzenkandidatin Wien) mit NEOS Laufteam beim Hernalser Herbstlauf, Sportzentrum Marswiese, Neuwaldeggerstraße 57A

11 Uhr - Matthias Strolz nimmt an der ORF Diskussion der Kleinparteien teil

