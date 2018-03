Generali Bank AG: Von den weltweit dividendenstärksten Unternehmen profitieren

- mit dem "IndexGarant Global 2019/10" - Anleihe mit Partizipation am STOXX(R) Global Select Dividend 100 Index

Wien (OTS) - Für Anleger, die angesichts der Tiefzinsphase auf der Suche nach Alternativen zu traditionellen Veranlagungsformen oder Staatsanleihen sind, auf Sicherheit aber dennoch nicht verzichten möchten, bieten Garantieprodukte ein interessantes Anlagemodell.

Mit dem IndexGarant Global 2019/10, dem aktuellen Garantieprodukt im Angebot der Generali Bank AG, wird auf die Performance der dividendenstärksten Unternehmen der Welt gesetzt. Das Produkt, das noch bis zum 11. Oktober 2013 zur Zeichnung aufliegt, ist an die Performance des STOXX(R) Global Select Dividend 100 Aktienindex gekoppelt. Dieser kombiniert die 100 weltweit dividendenstärksten Aktien aus Nordamerika, Europa, Asien und der Pazifik-Region.

"Das neue Garantieprodukt bietet durch die regionale Diversifikation eine interessante Möglichkeit an steigenden Aktienkursen zu partizipieren. Die Selektion der jeweils 100 dividendenstärksten Titel, deren Gewinnausschüttung oftmals als Indikator der wirtschaftlichen Stabilität gedeutet werden kann, macht den Index zu einer attraktiven Basis für das Garantieprodukt.", so Mag. Barbara Kalcik, Produktmanagerin Wertpapier bei der Generali Bank AG. "Durch die 100 prozentige Kapitalgarantie zum Laufzeitende eignet sich der IndexGarant Global 2019/10 für sicherheitsorientierte Anleger."

DER INDEXGARANT GLOBAL 2019/10 AUF EINEN BLICK

Der IndexGarant Global 2019/10 überzeugt durch drei wesentliche Eigenschaften:

- Partizipation an der Performance des STOXX(R) Global Select Dividend 100 Index

Das Garantieprodukt ermöglich eine Beteiligung an der positiven durchschnittlichen Kursentwicklung des STOXX(R) Global Select Dividend 100 Index. Während der 6-jährigen Laufzeit wird der Index an definierten jährlichen Bewertungstagen mit dem Startwert vom 17.10.2013 verglichen. Am Ende der Laufzeit werden 80 % des positiven Durchschnittswerts, der aus den jährlichen Bewertungswerten gebildet wird, zusätzlich zum Tilgungskurs von 100 % ausbezahlt. Bei einer guten Entwicklung des Index sind die Ertragschancen nach oben hin unbegrenzt. Fällt die Durchschnittsperformance des STOXX(R) Global Select Dividend 100 Index unverändert oder negativ aus, so wird der IndexGarant Global 2019/10 zu 100 % getilgt.

- Zugrunde liegender Aktienindex

Das Garantieprodukt ist an die Performance des STOXX(R) Global Select Dividend 100 Index gekoppelt. Dieser kombiniert die weltweit 100 dividendenstärksten Aktien, wobei Nordamerika mit 40, Europa mit 30 sowie Asien und die Pazifik-Region mit 30 Titeln vertreten sind. Durch die jährliche Selektion sind die jeweils regional gemäß Dividende führenden Unternehmen im Index gelistet. Gleichzeitig besteht durch die breite Regionen- und Branchenstreuung eine ausgeprägte Risikodiversifikation, wodurch Anleger von unterschiedlichen Trends und Wirtschaftsthemen profitieren können.

- 100%ige Kapitalgarantie zum Laufzeitende

Der IndexGarant Global 2019/10 ist mit einer 100%igen Kapitalgarantie zum Laufzeitende ausgestattet. Emittentin und Garantiegeberin der Anleihe ist die Raiffeisen Centrobank AG. Sie ist eine 100%ige Tochter der Raiffeisen Bank International AG, die ihrerseits aktuell mit einem S&P-Rating von 'A' ausgestattet ist.

Im Fall einer Insolvenz bzw. Liquidation der Emittentin und Garantiegeberin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge auch geringer sein, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht auszuschließen. Anleger dieser Anleihe tragen das Emittentenrisiko der Raiffeisen Centrobank AG.

GEWINNFREIBETRAG - ZUSATZVORTEIL FÜR SELBSTÄNDIGE UND KMU

Das Produkt eignet sich auch ideal zur Nutzung des Gewinnfreibetrags gem. §10 EStG für Selbständige, die bei entsprechendem Gewinn und einem angenommenen Höchststeuersatz von 50% 2013 bis zu 22.675 EUR Einkommenssteuer vom Finanzamt zurückholen können.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Jedem Anleger wird empfohlen, seinen Steuerberater hinsichtlich der im Zusammenhang mit einer Investition in die Anleihe relevanten steuerlichen Belange zu konsultieren.

ZEICHNUNG BEIM GENERALI BERATER

Die Zeichnungsfrist für den IndexGarant Global 2019/10 mit einer Stückelung von 100 Euro läuft bis 11. Oktober 2013 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung). Der Emissionspreis beträgt dabei 100% zuzüglich 4% Ausgabeaufschlag. Die Erstvaluta ist mit 18. Oktober 2013 festgelegt. Eine qualitative Beratung beim Kauf von Wertpapieren wird jedem Anleger empfohlen. Interessierte Investoren können sich bei allen berechtigten Generali-Kundenbetreuern oder bei unabhängigen Vermögensberatern über das Garantieprodukt beraten lassen und den IndexGarant Global 2019/10 gleich zeichnen. Einen ersten Überblick über das Garantieprodukt erhalten Interessenten auf der Homepage unter www.generalibank.at.

RISIKOHINWEIS ZUM INDEXGARANT GLOBAL 2019/10

Dieses Wertpapier wird in Österreich öffentlich angeboten. Ausschließliche Rechtsgrundlage für dieses Wertpapier ist das "Structured Securities Programme" (nebst allfälliger Nachträge) der Raiffeisen Centrobank AG vom 10.06.2013 (im folgenden "Basisprospekt") sowie das Konditionenblatt vom 09.07.2013. Der Basisprospekt ist gemäß den Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2003/71/EG, der Verordnung der Europäischen Kommission (EG) Nr. 809/2004 und gemäß des Kapitalmarktgesetzes erstellt, von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligt und bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle hinterlegt worden. Das Konditionenblatt ist bei der FMA hinterlegt.

Für im Rahmen des Basisprospekts der Raiffeisen Centrobank AG begebene Wertpapiere, die auf der Grundlage des aktuellen Basisprospekts der Raiffeisen Centrobank AG über das Emissionsprogramm 2013/2014 emittiert werden oder worden sind, hat die Raiffeisen Centrobank AG der Generali Bank AG die schriftliche Zustimmung erteilt, den Basisprospekt samt aller durch Verweis aufgenommenen Dokumente und allfälliger Nachträge während der Dauer seiner Gültigkeit für den Vertrieb, eine spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren im Rahmen von geltenden Verkaufsbeschränkungen zu verwenden.

Die vollständigen Informationen (Basisprospekt, Konditionenblatt und allfällige Nachträge) zu dem Wertpapier liegen bei der Generali Bank AG, Kratochwjlestraße 4, 1220 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos zum Bezug auf. Die beschriebenen Dokumente werden Ihnen von der Generali Bank AG ferner unter www.generalibank.at (auf der Startseite unter Wertpapier/Garantieprodukte) oder auf Anfrage unter der Telefonnummer 0810 500 100 zum Ortstarif aus ganz Österreich jederzeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine elektronische Fassung des Basisprospekts ist auch auf der Website der Raiffeisen Centrobank AG unter www.rcb.at abrufbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Raiffeisen Centrobank AG sind lediglich die Angaben im Basisprospekt (zusammen mit allfälligen Nachträgen) und im Konditionenblatt verbindlich.

Stand per 10.07.2013, Änderungen vorbehalten.

Dies ist keine an Kunden gerichtete Marketingmitteilung.

Hinweis für Medienvertreter

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter, jedoch nicht um eine persönliche Anlageberatung, ein Kaufangebot oder eine Aufforderung bzw. Empfehlung zum Kauf von Wertpapierprodukten. Informationen über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt und basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum angeführten Stichtag. Die Informationen in dieser Unterlage sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft.

Alle Details finden Sie in den Produktbedingungen, die wir Ihnen gerne jederzeit kostenlos zur Verfügung stellen (siehe auch www.generalibank.at).

GENERALI BANK AG IN KÜRZE

Die Generali Bank AG ist ein Unternehmen der Generali Gruppe Österreich. Mit einem Marktanteil von rund 15 % ist die Generali Österreichs drittgrößte Versicherungsgruppe. Die Generali Gruppe Österreich ist ein Teil der weltweit tätigen Gruppe der Assicurazioni Generali S.p.A mit Sitz in Triest.

Die Generali Group ist mit einem Prämienaufkommen von 70 Milliarden Euro im Jahr 2012 eine der führenden Versicherungsgruppen in Europa und der größte europäische Lebensversicherer. Auch in Zentral- und Osteuropa sowie in Asien gewinnt die Gruppe immer mehr an Bedeutung. Weltweit betreuen 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 65 Millionen Kunden in über 60 Ländern.

www.generalibank.at - www.generali.at - www.generali.com

