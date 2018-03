Aviso Sima/Angerer/Wien Kanal: "Anpfiff für Simmering" - Start für das derzeit größte Kanalbauprojekt Europas

Wien (OTS) - Mit dem Baubeginn im Oktober 2013 für zwei leistungsfähige Transportkanäle und ein gewaltiges Speicherbecken unter dem Sportplatz des SC Mautner Markhof in Simmering wird ein weiterer, wichtiger Baustein im hochkomplexen Wiener Abwassersystem realisiert. Die bei den zunehmenden Starkregenereignissen anfallenden Wassermassen können in den unterirdischen Bauwerken künftig zwischengespeichert und in der Folge kontrolliert zur ebswien hauptkläranlage geleitet werden. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch das Gelände des SC Mautner Markhof saniert, er erhält eine moderne Flutlicht-Sportanlage.

Umweltstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteherin Renate Angerer und der Chef von Wien Kanal, Andreas Illmer, laden zum "Anpfiff für Simmering" und präsentieren das derzeit größte Kanalbauprojekts Europas.

"Anpfiff für Simmering"



Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich ein, bitte merken

Sie sich vor:



Datum: 20.9.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Sportplatz des SC Mautner Markhof

Haidestraße 10, 1110 Wien



