Vorarlberg stärkt wertvolle Arbeit von freiwillig Engagierten

Neues Herbstprogramm 2013 der "Vorarlberg Akademie" erschienen

Bregenz (OTS/VLK) - Mit ihren vielseitigen Angeboten für freiwillig Engagierte stößt die vor sechs Jahren vom Land gegründete "Vorarlberg Akademie" auf unvermindert große Nachfrage. "Bis heute haben mehr als 9.000 engagierte Vorarlbergerinnen und Vorarlberger an den verschiedenen Seminaren und Kursen zur vertieften Schulung und Weiterbildung teilgenommen", informiert Landeshauptmann Markus Wallner. Das jetzt neu erschienene Herbstprogramm hält wieder zahlreiche attraktive Angebote bereit.

Etwa die Hälfte aller Vorarlbergerinnen und Vorarlberger engagiert sich freiwillig. "Dieser Einsatz wird seitens des Landes auf vielfältige Weise aktiv und konsequent unterstützt", sagt Landeshauptmann Wallner. Neue Maßstäbe hat Vorarlberg mit der 2007 neu eingerichteten "Vorarlberg Akademie" gesetzt. In ihr wurden die Aus- und Weiterbildungsprogramme der verschiedenen Abteilungen des Landes zielgerichtet zu einem breit gefächerten Kurs- und Seminarangebot gebündelt. Engagierte im Verein, der Nachbarschaftshilfe und in Initiativen finden in den halbjährlich erscheinenden Programmen attraktive Angebote, die neben EDV-Trainings, Kursen zur Öffentlichkeitsarbeit, Informationsabenden zu Steuern und Recht im Vereinsleben sowie Vereinsmanagement noch viele andere wichtige Inhalte umfassen.

Kompetenzen stärken

In den Seminaren geht es darum, eigene Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Fachwissen zu erlernen und zu vertiefen. Um den Aufwand für die Engagierten zu verringern, können bestimmte Seminare aus dem Angebot als Inhouse-Veranstaltungen für den Verein, die Organisation oder die Initiative gebucht werden. So können Zeit und Ort mit den Interessierten koordiniert und der Kurs ins Haus geholt werden. "Die Akademie ist auf die speziellen Anforderungen in der Freiwilligentätigkeit abgestimmt. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen interessante Einstiegs- und Schnupperkurse ebenso im Angebot wie zielgerichtete Vernetzungsveranstaltungen oder komplette Ausbildungslehrgänge, die mit Zertifikaten abgeschlossen werden", informiert der Landeshauptmann. Die Programme werden halbjährlich aktualisiert. Dabei werden bewährte Angebote beibehalten bzw. weiterentwickelt und nützliche Neuerungen entsprechend integriert.

Das Herbstprogramm 2013 ist im Internet auf www.vorarlberg.at/akademie abrufbar. Das nächste Halbjahresprogramm wird im Frühjahr 2014 erscheinen. Weiterführende Informationen erhalten Interessierte im Büro für Zukunftsfragen im Amt der Vorarlberger Landesregierung (Telefon 05574 / 511 - 20605, E-Mail zukunftsbuero @ vorarlberg.at).

