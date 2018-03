Alte Donau: Letzte Chance für eine "Vollmond-Fahrt"

Wien (OTS) - Zum letzten Male im heurigen Jahr verlängern die freundlichen Bootsverleiher an der Alten Donau am Donnerstag, 19. September, die Betriebszeiten und ermöglichen Verliebten und anderen romantisch gestimmten Menschen eine beschauliche "Vollmond-Fahrt". Wie es bei der beliebten Aktion der Brauch ist, erhalten die Kunden an dem Abend eine kostenlose Flasche Prosecco pro Boot. Verrechnet werden günstige Pauschalpreise für drei Stunden im Zeitraum von 19.00 bis 23.00 Uhr. Nähere Auskünfte: Telefon 204 34 35.

Drei Ruderboot-Stunden kosten ab 24 Euro. Für Tretboote zahlen die Nutzer ab 32 Euro. Wer rund 41 Euro übrig hat, genießt den Vollmond an der Alten Donau in einem Elektroboot. Gute Speisen plus Getränke erhalten die Bootsfahrer in den Gastwirtschaften an den Ufern des idyllischen Wassers. Die Betriebe kooperieren mit der Arbeitsgemeinschaft "Die schöne Alte Donau". Ein Blick ins Internet lohnt sich: www.alte-donau.info/. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at