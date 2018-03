"Zeitreise in Silhouettengestalt" im Bezirksmuseum 12

Von 19.9. bis 23.10.: Reaktion auf Trubel-Werke aus 1956

Wien (OTS) - Einmal mehr präsentiert das Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) eine interessante Kunst-Schau: In der neuen Sonder-Ausstellung "Zeitreise in Silhouettengestalt" wird das Publikum mit einer "Künstlerischen Reaktion" auf die unzeitgemäßen und im Zuge von Renovierungsarbeiten entfernten Wandmalereien im Amtshaus Meidling konfrontiert. Otto Trubel fertigte die Werke im Jahr 1956 an. Seine damalige Sicht der Rolle der Frau im Arbeitsleben entspricht nicht der heutigen Situation. Die Kreativen Silvia Konrad ("SIKO") und Martina Eder ("TINEDA") sowie Kunstschaffende des Vereins "Balance Meidling" bringen ihre Meinung zu den einstigen Darstellungen in einer nicht übersehbaren Form zum Ausdruck.

Sonntag/Mittwoch: Moderne Kunst statt "Frau mit Kübel"

Anstatt der längst nicht mehr bestehenden Arbeiten Trubels im Großformat ("Neun Männer in ihrer Handwerkszunft und eine Frau mit Buben und Kübel") versetzen nun überdimensionale, hölzerne Kontraste - in Silhouettenform und abstrakter Bemalung - jeden Betrachter in Erstaunen. Am Donnerstag, 19. September, startet die Vernissage um 18.30 Uhr (Zutritt frei). Bis Mittwoch, 23. Oktober, sind die jeweils rund 2,5 Meter großen Kreationen zu bewundern. Das Museum ist am Sonntag (9.30 bis 11.30 Uhr) und am Mittwoch (9.00 bis 12.00 Uhr plus 16.00 bis 18.00 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet.

Mit der "Zeitreise"-Schau machen die Organisatoren auch auf die heurigen Jubiläen "90 Jahre Bezirksmuseum Meidling" und "10 Jahre Verein Balance" ("Leben ohne Barrieren in Meidling") aufmerksam. Die Eröffnung der Sonder-Ausstellung nimmt die Bezirksvorsteherin von Meidling, Gabriele Votava, vor. Begrüßt werden die Teilnehmer an der Vernissage durch Museumsleiterin Vladimira Bousska. Mehr Informationen: Telefon 817 65 98 (tlw. Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1120 @ bezirksmuseum.at.

