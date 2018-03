BMUKK präsentiert österreichische Kunst in Russland

Die Installation "KRFTWRK" von Rainer Prohaska wird im Rahmen der 5. Moskauer Biennale für zeitgenössische Kunst gezeigt.

Wien (OTS/BMUKK) - 2013-2015 findet die Österreichische Kultursaison in Russland und die Russische Kultursaison in Österreich statt, ein vielfältiges bilaterales Projekt im Bereich der klassischen und zeitgenössischen Kunst beider Länder.

In Russland wird über ein Jahr lang ein umfassender Querschnitt österreichischen Kunstschaffens präsentiert. Die österreichische Kultursaison in Russland ist hinsichtlich des Umfangs des Programms das größte Festival österreichischer Kultur, das bislang in Russland stattgefunden hat.

Im Rahmen der Österreichischen Kultursaison 2013/2014 in Russland wird das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur eine große Zahl an Kunst-, Bildungs- und Sprachprojekten veranstalten und unterstützen. Hierbei wird nicht nur den etablierten österreichischen Kunstschaffenden eine Plattform gegeben, sondern ganz besonders der Nachwuchs gefördert.

"Es ist ein wichtiges Anliegen meiner Kulturpolitik, die Vernetzung heimischer Künstlerinnen und Künstler mit der internationalen Kunstszene zu intensivieren.", sagt Kulturministerin Dr. Claudia Schmied. "Dazu gehört es auch, internationale Kunstprojekte zu organisieren und Publikum aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen zu bringen. Die Österreichische Kultursaison in Russland ist ein gelungenes Beispiel für die Umsetzung dieser Ziele."

Als erster Höhepunkt wird im Rahmen der 5. Moskauer Biennale für zeitgenössische Kunst das Projekt KRFTWRK von Rainer Prohaska im Museum für angewandte, dekorative und Volkskunst Kunst in Moskau realisiert. KRFTWRK ist ein sozialpolitisches Statement und ein ironischer Kommentar zu Problemen wie Energieerzeugung und -verschwendung in Industriestaaten, sowie Übergewichtigkeit und Bewegungsmangel der Bevölkerung. Das Ziel von KRFTWRK ist es, mit künstlerischen Mitteln ein Bewusstsein für diese Themen zu schaffen.

Kernelement der Installation wird ein einfacher Kraftantrieb sein, bei dem Elektrizität durch die Bewegungen der Ausstellungsbesucher erzeugt wird. Die Besucher müssen dabei das Wasser von einem Tiefbehälter in einen Hochbehälter pumpen. Das Wasser im Hochbehälter fungiert hat dann potentielle Energie, die beständig in Bewegungsenergie und über eine Turbine samt Generator auch in Strom umgewandelt wird.

Veranstaltungsort und -datum: Russisches Museum für angewandte, dekorative und Volkskunst Moskau (Delegatskaja, 3)

Eröffnung: 20. September 2013 um 19:00 Uhr

Ausstellung: 21.September - 20.Oktober 2013

www.vmdpni.ru

