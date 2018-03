SOS Mitmensch: Stermann, Bjelica, Beck, Bora, Kornmüller unterstützen "Pass egal Wahl"

Promis machen sich für Ausländerwahlrecht stark

Wien (OTS) - Jetzt machen sich auch prominente NichtösterreicherInnen für ein Ausländerwahlrecht stark. Gemeinsam mit SOS Mitmensch fordern sie, dass langjährig in Österreich lebende Menschen unabhängig vom Pass die Möglichkeit haben sollten, an Wahlen teilzunehmen. Dem Unterstützerkomitee gehören unter anderem der ORF-Star Dirk Stermann, Austria-Trainer Nenad Bjelica, die Regisseurin Jacqueline Kornmüller, der Musiker Alp Bora, der künstlerische Leiter des Schauspielhauses Andreas Beck sowie die Vizedekanin Regine Allgayer-Kaufmann an. Sie alle rufen zur Teilnahme an der am 24. September stattfindenden "Pass egal Wahl" auf.

"Ich unterstütze die "Pass egal Wahl" und werde am 24. September am Minoritenplatz meine Stimme abgeben", so der Radiomacher und Kabarettist Dirk Stermann, der bereits seit 25 Jahren mit deutschem Pass in Österreich lebt. Auch der seit bald 10 Jahren mit kroatischem Pass in Österreich lebende Austria-Trainer Nenad Bjelica hält nichts davon, dass hier lebende Menschen ins Demokratieabseits gestellt werden: "Ich könnte mir gut vorstellen, in Österreich zu wählen."

"Menschen ohne österreichischen Pass sind ein wichtiger Bestandteil Österreichs. Sie sind im Alltag nicht unsichtbar und sollten es auch nicht länger für die Politik sein", so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak, der in der "Pass egal Wahl" einen Weckruf an die Politik sieht, 1 Million hier lebende Menschen nicht länger zu ignorieren.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch

Alexander Pollak

Tel.: 0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at