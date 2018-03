JVP-Kurz: Patrik Fazekas zum Landesobmann der Jungen ÖVP Burgenland gewählt

Die Junge ÖVP gratuliert dem neuen Team und wünscht viel Erfolg für den Einsatz im Interesse der Jungen im Burgenland

Wien, 16. September 2013 (ÖVP-PD) Am Landestag der Jungen ÖVP Burgenland in Hornstein wurde Patrik Fazekas am Samstag den 14. September mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen zum Landesobmann der größten politischen Jugendorganisation des Burgenlands gewählt. "Im Namen der Jungen ÖVP gratuliere ich Patrik Fazekas und seinem Team ganz herzlich zum Erfolg. Mit ihm haben die Jungen im Burgenland eine laute und kompetente Stimme, die sich für eine nachhaltige Politik einsetzt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und dem Team der Jungen ÖVP Burgenland", erklärt Sebastian Kurz, Bundesobmann der Jungen ÖVP, am Rande des Landestages. ****

Der bisherige geschäftsführende Landesobmann, Patrik Fazekas, übernimmt die Organisation von seinem Vorgänger LAbg. Mag. Christoph Wolf. Wolf stand 5 Jahre der JVP Burgenland vor und vertritt seit 2010 nach einem erfolgreichen Vorzugsstimmenwahlkampf die Interessen der Jungen im burgenländischen Landtag: "Christoph Wolf ist es in seiner Amtsperiode gelungen, die Mitgliederzahl der Jungen ÖVP Burgenland fast zu verdoppeln und viele erfolgreiche Kampagnen durchzuführen. Als mein Stellvertreter bleibt er der Jungen ÖVP auch weiterhin erhalten. Ich wünsche Christoph Wolf alles Gute für seine weitere politische Laufbahn", so Sebastian Kurz schließend.

