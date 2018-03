Von der Projektidee bis zum erfolgreichen Projektabschluss müssen Teams auf Zeit geführt werden / Managementseminar im Oktober in Berlin für Projektleiter und Projektverantwortliche

Hamburg (ots) - Das praxisorientierte Seminar "Projektmanagement" stellt konkrete Instrumente und Faktoren erfolgreicher Projektführung vor und zeigt den Teilnehmer, wie sie Kollegen und Mitarbeiter motivieren. Es findet am 22. und 23. Oktober 2013 in Berlin statt.

"Eine klare Zieldefinierung, differenzierte Projektplanung und effiziente Kontrolle sind die Grundsteine für ein erfolgreiches Projektmanagement", sagt Hedwig Kellner, Managementcoach und Referentin des Media Workshops. "Als Projektleiter müssen die Teilnehmer aber auch lernen, wie sie ihre Teammitglieder führen und sich bei Blockaden und Widerständen durchsetzen", so Kellner weiter.

Die Teilnehmer erfahren in dem zweitägigen Seminar, wie sie Projekte akquirieren und diese auf Zielkurs bringen, halten und erfolgreich abschließen. Sie lernen Methoden der Zielvereinbarung und der Kosten-Nutzen-Analyse von Planung, Review und Monitoring kennen. Die Referentin vermittelt ihnen, wie sie Entscheidungskompetenzen souverän klären, Aufgaben delegieren und mit Widerständen und Konflikten konstruktiv umzugehen.

Über die Referentin:

Hedwig Kellner (Jahrgang 1952) ist freie Unternehmensberaterin, Managementtrainerin und Sachbuchautorin. Ihre thematischen Schwerpunkte sind Projektmanagement, Führung, Rhetorik, Konflikt- und Krisenmanagement. Seit mehreren Jahren leitet Hedwig Kellner Seminare in Deutschland und in der Schweiz. Zu ihren Kunden gehören Banken, Versicherungen, internationale Industriekonzerne und Ministerien. Sie arbeitete zunächst als Trainerin und Projektleiterin bei der Software AG in Darmstadt, bevor sie dann mehrere Jahre für namhafte Unternehmensberatungen, darunter Mummert + Partner und Kienbaum Management Consultants, in leitender Stellung tätig war.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

Das Seminarprogramm 2013/2014 der MW Media Workshop GmbH ist online auf der Webseite, als PDF zum Download und auf Anfrage per Post als Print-Broschüre erhältlich.

