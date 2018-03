Rauch gratuliert Horst Seehofer zum Wahlerfolg in Bayern

CSU hat Absolute zurückgeholt und fulminanten Wahlsieg eingefahren – Christlich-soziale Parteien sind die Kraft der Zukunft

Wien, 15. September 2013 (ÖVP-PD) "Ich gratuliere Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer im Namen der ÖVP herzlich zum Wahlsieg in Bayern und der Rückeroberung der Absoluten im Bayrischen Landtag", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch nach dem Wahlsieg der CSU in Bayern. Unsere bayrische Schwesterpartei hat mehr Stimmen als bei der Wahl 2008 und einen fulminanten Wahlsieg vor der SPD eingefahren. "Der Wahlsieg gibt der Union für das kommende Wochenende Auftrieb. Dieser Sieg zeigt, dass die Menschen auf konservative Politik setzen und jenen das Vertrauen schenken, die die Zukunft in ihrem Sinne gestalten." Die CSU hat in den letzten fünf Jahren gezeigt, dass sie die Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart hat. Horst Seehofer und die CSU haben Bayern zu einem starken Bundesland und einen starken Standort gemacht. "Die CSU hat in den vergangenen Jahren hervorragende

Arbeit geleistet und kann jetzt die Früchte dieser Arbeit ernten. Das ist ein großartiger Erfolg. Die Hälfte der Menschen in Bayern haben ihre Stimme der CSU gegeben. Ich gratuliere Horst Seehofer!" ****

